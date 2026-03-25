Uspjeh i znanje pretočeni u trgovinu za ljubitelje ptica: Od sjemenki do savjeta sve na jednom mjestu

Baviti se životinjama, bilo da je u pitanju hobi ili nešto ozbiljnije poput treniranja i odlazaka na natjecanja, znači brinuti i o njihovom zdravlju. Kako je prehrana neizostavan dio te jednadžbe, svakome vlasniku bilo koje vrste ptica, od goluba do kanarinca, stalo je da dobiva najbolje.

Ljubitelji ptica u potrazi za kvalitetnim proizvodima za svoje ljubimce, od hrane do opreme, mogu ih pronaći na stranici Bijelo Jaje.

Od Piškorevaca do osvajanja europskih natjecanja

Čim je netko profesionalac na svom području, možemo računati s tim da ima znanja i vještine koji su nezamjenjivi, koji se i mogu steći samo godinama i godinama iskustva. Petar Brlošić iza sebe ima više od 20 titula europskog prvaka, kao i tri europska rekorda u toj iznimno zahtjevnoj disciplini.

Njegova priča započinje u Piškorevcima pokraj Đakova, gdje je Brlošić napravio svoje prve korake u golubarstvu, a danas se ubraja među najuspješnije golubare u Europi.

Osvojio je brojne nagrade, poput prvaka Europe na pokretnom letačkom kavezu i kućnom letu s prevrtačima, majstor je uzgoja i prvak Europe s autohtonom pasminom Brodski prevrtač, prvak države s mladim listonošama, a i vlasnik je jednog od najboljih golubova u povijesti hrvatskih natjecanja.

To su samo neki od njegovih uspjeha koji su ga pretvorili u pravog stručnjaka u području golubarstva i brige o pticama općenito.

Europski prepoznat projekt

Posebno mjesto u njegovoj karijeri ima Derby AS Croatia, jedno od najcjenjenijih One Loft Race natjecanja u ovom dijelu Europe. Riječ je o natjecanju u kojem se mladi golubovi iz različitih zemalja treniraju i natječu pod istim uvjetima, na jednoj lokaciji.

Brlošić je idejni začetnik ovog projekta koji se ističe vrhunskom organizacijom, odličnim uvjetima i atraktivnim nagradnim fondom.

Iskustvo pretvoreno u specijaliziranu trgovinu

Iskustvo koje je kroz godinama stjecao u radu s pticama pretvorio je u AS Shop, specijaliziranu trgovinu za prehranu i opremu za ptice. Osim za golubove, proizvode će za svoje ptice ovdje pronaći i vlasnici divljih i vanjskih ptica, egzotičnih ptica, kanarinaca, papiga i papagaja te ostalih ptica i kućnih ljubimaca.

Naglasak je na hrani i mješavinama hrane, dokazane upravo na najzahtjevnijim natjecanjima. Uz nju, tu se nude i vitamini, minerali, gritovi te profesionalna oprema za natjecatelje i hobiste.

U ponudi su proizvodi renomiranih europskih proizvođača kao što su primjerice Vanrobaeys, Bird Supreme Belgium, Belgavet ili Vet-Schroeder + Tollisan BV, za koje je trgovina ujedno i službeni zastupnik.

Više od samo kupovine proizvoda

U AS Shopu kupci neće samo dobiti proizvod, već i savjet iz prve ruke. Bilo da se radi o pravilnoj prehrani, zdravlju ptica, pripremi za natjecanja ili uspješnom uzgoju mladih golubova, iskustvo vlasnika Petra Brlošića neće biti manjkavo ni na jednom od ovih područja.

Ovdje će na jednom mjestu biti moguće pronaći sve što je potrebno za zdravlje, kondiciju i vrhunske rezultate ptica.

Dostupnost za sve

Jedna od ključnih prednosti AS Shopa je dostupnost – narudžbe su moguće već od 1 kg, uz brzu dostavu (24–48 sati) putem kurirske službe ili paketomata. Uz konkurentne cijene i provjerene formule, asortiman zadovoljava potrebe i početnika i profesionalaca.