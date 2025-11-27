Za svoju bebu napravila je vlastitu kremu, a sada je u projektu Startaj Hrvatska

Put Martine Ćustić iz Zadra, fitoterapeutkinje koja je stvorila Derma support kremu iz najosobnije potrebe, od kuhinje do laboratorija postao je inspiracija mnogima. Sve je počelo kada je mala Rita, tada njezina beba, razvila teški atopijski dermatitis. Koža joj se ljuštila, crvenila, mijenjala boje, a stanje se s vremenom pogoršavalo. Martina je otvoreno opisala tamne trenutke tog razdoblja: „Kad ste u situaciji da kao roditelj ne možete pomoći svom djetetu, osjećate se loše i nemoćno, jadno. Puno puta sam stajala iznad nje, očajna.“ Potrage za rješenjima bile su brojne, od različitih proizvoda do tretmana, no ništa nije donosilo trajno olakšanje.

Alergotest je otkrio da je Rita posebno osjetljiva na umjetna bojila i konzervanse, što je Martinu i njezinu obitelj potaknulo da promjene prehranu, rutinu i svakodnevicu, no osip je i dalje ostajao. U tom trenutku, kako je ispričala Martina, odlučila je uzeti stvari u svoje ruke. „Prva krema se radila u suzama“, priznala je, svjesna koliko je emocija i majčine ljubavi utkano u njezin proizvod.

Martina, odlučila je uzeti stvari u svoje ruke (Foto: PR)

Odlučila je podijeliti znanje i iskustvo

Nakon što je krema djelovala na Ritu, Martina je shvatila da postoje i drugi ljudi kojima bi njezino iskustvo moglo pomoći. Otvorila je dućan s biljkama, a zatim u laboratoriju samostalno krenula razvijati proizvode. Ono što ju je vodilo nije bila ambicija, nego odgovornost: „Ideja za kremu došla je kada sam osjetila očaj i nemoć. Ako je to moje dijete, moja je obaveza da je zaštitim i da joj pomognem i osjetila sam da mogu nešto napraviti“, rekla je.

Ono što ju je vodilo nije bila ambicija, nego odgovornost (Foto: PR)

Ono što Derma Support kremu čini posebnom jest njena lagana, nemasna tekstura koja se brzo upija i ne ostavlja tragove. Svaki sastojak pažljivo je odabran zbog svojih benefita: ulje noćurka, poznato po primjeni kod atopične kože i psorijaze, macerat nevena i ulje avokada koji hrane i umiruju, shea maslac bogat omega 6 masnim kiselinama te Antiderm, aktivna tvar koja smanjuje crvenilo i djeluje protuupalno.

Martina je shvatila da postoje i drugi ljudi kojima bi njezino iskustvo moglo pomoći (Foto: PR)

SPAR je prepoznao potencijal

Nakon audicije za projekt „Startaj Hrvatska“, stručnjakinje za kontrolu kvalitete posjetile su Martinin laboratoriju. „Audit je trajao pet, šest sati. Gospođe su bile konstruktivne i dobila sam od njih dodatne informacije“, rekla je te nakon više krugova razgovora, Martina je ušla u SPAR-ov projekt. Kada je stigla narudžba od 3.000 komada Derma supporta, dogodio se trenutak koji će pamtiti. Njezini proizvodi stigli su na police trgovačkog lanca, a Martina je rekla: „SPAR mi je pružio priliku da iz jedne kuhinje u Zadru dođem do ljudi diljem Hrvatske. Sad mi preostaje jedino vjerovati da će kupci prepoznati ono što sam i sama spoznala.“

Svaki sastojak pažljivo je odabran zbog svojih benefita (Foto: PR)

