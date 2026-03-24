U Šibeniku se okupila snažna zajednica malih poduzetnika; glavne teme: važnost umjetne inteligencije i prihvaćanju grešaka u poslovanju

Edukacijski kampus Tvrđave sv. Ivana u Šibeniku proteklog je vikenda vrvio poduzetničkim pričama i ugodnom atmosferom. Polaznici pete sezone Uplift akademije, jedinstvene edukacije za male poduzetnike u Hrvatskoj, okupili su se na Uplift meetupu, kako bi dobili uvide od stručnjaka, ali i podijelili vlastite priče, o uspjesima te izazovima s kojima su se susreli u poslovanju.

Uplift akademija, koju je 2021. godine, u sklopu projekta Uplift, pokrenuo Mastercard i provodi Sveučilište Algebra Bernays, iz godine u godinu okuplja mikro, male i srednje poduzetnike, inspirativne pojedince željne znanja i rasta. Meetup u Šibeniku postao je mjesto gdje se povezuju, razmjenjuju iskustva, stvaraju nova poznanstva i razvijaju poslovne prilike.

Razgovaralo se o financijama, umjetnoj inteligenciji i neuspjesima u poslovanju

Dvodnevni program doveo je stručnjake iz raznih područja koji su podijelili svoja znanja i ekspertizu o nizu, za male poduzetnike iznimno relevantnih tema, od upravljanja financijama, preko korištenja umjetne inteligencije u turizmu pa sve do, neizostavnih i čestih izazova i prepreka u poslovanju.

Petar Mišura, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, donio je sjajan primjer iz prakse predstavivši model razvoja Grada Šibenika, ali i šire Županije, kroz vrijedne EU projekte. Hrvoje Balen, savjetnik uprave Sveučilišta Algebra Bernays, govorio je o povjerenju kao novoj valuti uspjeha te prisutnim poduzetnicima skicirao koja je njihova uloga, kao lidera, u tom segment. Maja Brkljačić, rukovoditeljica Sveučilišnog instituta Algebra LAB i Leo Mršić, prorektor za istraživanje i razvoj na Sveučilištu Algebra Bernays, održali su inspirativno predavanje naslova “Tko sjedi za vašim stolom?”.

Nakon njihovog predavanja, Davor Aničić, suosnivač i direktor tvrtke Velebit AI specijalizirane za umjetnu inteligenciju i umjetno učenje, govorio je o toj nikad važnijoj temi i upotrebi AI alata u turizmu. Inspirativnu priču o tome kako kultura mijenja grad, odnosno kako je Tvrđava kulture Šibenik dala tom gradu prepoznatljiv imidž, priču i turističku vrijednost, govorila je ravnateljica javne ustanove koja upravlja šibenskim kopnenim tvrđavama, Kućom umjetnosti Arsen te Centrom koralja Zlarin, Gorana Barišić Bačelić. Na koncu, o ulozi marketinga između dobra i zla, govorio je Vanja Šebek, pročelnik Sveučilišnog odjela za digitalni marketing na Sveučilištu Algebra Bernays.

Uza stručna predavanja na Uplift meetupu održan je i panel s alumnima programa o greškama na kojima su učili.

Polaznici su već počeli primjenjivati stečena znanja u poslovanju, a posebno ističu važnost networkinga

Koliko je važno povezati male poduzetnike, silom prilika često začahurene u svojem poslu, te im dati priliku za stvaranje zajednice, razmjenu mišljenja, ali i potencijalno dogovaranje poslovnih suradnji, svjedoče i sami sudionici, polaznici pete sezone Uplift akademije.

Andrea Cantore Badurina, koji vodi Vrtove lunjskih maslina na Pagu, konkretno je - nakon što je o tome učio na Uplift akademiji - počeo na ispravan način koristiti umjetnu inteligenciju. Primijenio je ono što je dobio od predavača i s tim sad već vidi neki rezultat, u kreiranju dokumenata.

“Uplift akademija mi je najbitnija zbog networkinga. Ne samo da slušam kako je nekome super i kako je uspio, već da čujem i ovu drugu stranu priče, da znam s čime se drugi poduzetnici bore. Korisno je čuti kako su riješili probleme te iskoristiti to u svojem poslovanju. Širina koju dobiješ, s poduzetnicima iz različitih sektora, to je baš ‘aha’ trenutak. U svakodnevnom poslovanju pojedu te obaveze, gasiš vatru, i nemaš priliku dobiti novine koje ovdje dobiješ, kroz edukativni program, u tako kratkom vremenu”, rekla je njegova kolegica iz generacije Maja Božinović koja aktivno vodi Seosko domaćinstvo Butina u Kuterevu.

„Uplift nije jednokratno iskustvo, nego kontinuirani proces učenja i rasta“

Da su susreti poput Uplift meetupa važni i smisleni posebno su prepoznali ljudi koji su ih omogućili te ih, iz godine u godinu, pomno osluškujući komentare i prijedloga polaznike, kontinuirano unaprjeđuju.

„Uplift akademija iz godine u godinu potvrđuje koliko je važno stvarati prostor u kojem se znanje prenosi kroz konkretna iskustva i otvorenu razmjenu među poduzetnicima. Posebno mi je drago vidjeti kako alumni sve aktivnije sudjeluju u programu i to ne samo kao gosti predavači, već i kao mentori i partneri novim generacijama. Takva dinamika zajednice daje dodatnu vrijednost cijelom projektu i pokazuje da Uplift nije jednokratno iskustvo, nego kontinuirani proces učenja i rasta. Upravo kroz ovakve susrete gradimo temelje za dugoročnu suradnju i razvoj poduzetničke scene“, rekao je Igor Kundić, voditelj Uplift akademije na Sveučilištu Algebra Bernays.

Sentiment o neizmjernoj važnosti ovakvih susreta dijeli i Mastercard, koji već godinama pruža podršku razvoju i povezivanju mikro, malih i srednjih poduzetnika.

„Uplift meetup svake godine donosi novu energiju i potvrđuje koliko se brzo razvija zajednica koju smo okupili kroz projekt, a to je bio i cilj Mastercarda kad smo krenuli s projektom. Inspirativno je vidjeti kako sudionici iz prijašnjih generacija danas dolaze s konkretnim rezultatima, ali i spremnošću da svoje znanje podijele s drugima. Upravo ta razmjena iskustava i međusobna podrška čine Uplift relevantnom platformom za poduzetnike u različitim fazama razvoja. U ovoj godini dodatno smo fokusirani na sadržaj koji donosi praktične alate i otvara nove prilike, kako bismo poduzetnicima pomogli da rastu stabilno i dugoročno“, istaknula je Ema Huskić, voditeljica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj.