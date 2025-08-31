Gradi se savez protiv Zapada: Putin stigao u Kinu

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u nedjelju u sjeverni kineski lučki grad Tianjin, izvijestili su kineski i ruski državni mediji, na regionalni sigurnosni samit za koji se Kina nada da će se suprotstaviti zapadnom utjecaju u globalnim odnosima.

Na početku četverodnevnog posjeta ruskom susjedu i najvećem trgovinskom partneru, Putinu je prostrt crveni tepih na pisti gdje su ga dočekali dočekali visoki gradski dužnosnici, vidjelo se u prijenosu događaja uživo ruske agencije TASS.

Veze između Kine i Rusije su "najbolje u povijesti" i postale su "najstabilnije, najzrelije i strateški najznačajnije među glavnim zemljama", rekla je kineska državna televizija CCTV u svom izvješću o dolasku.

Predsjednik Xi Jinping ugostit će oko 20 svjetskih čelnika u Tianjinu, uključujući i indijskog premijera Narendru Modija, na dvodnevnom samitu Šangajske organizacije za suradnju, najvećem okupljanju od osnivanja te skupine 2001. godine tada šest euroazijskih zemalja.

Blok usmjeren na sigurnost proširio se posljednjih godina na 10 stalnih članica i 16 zemalja dijaloga i promatrača. Njegove su se ovlasti proširile sa sigurnosti i borbe protiv terorizma na ekonomsku i vojnu suradnju.

Očekuje se da će Xi iskoristiti samit da bi pokazao kako bi izgledao međunarodni poredak poslije onog predvođenog Sjedinjenim Državama, a istovremeno će pružiti veliku diplomatsku pomoć Rusiji, pogođenoj sankcijama zbog invazije na Ukrajinu.

Dan prije posjeta, Putin je u pisanom intervjuu za kinesku službenu novinsku agenciju Xinhua oštro kritizirao zapadne sankcije, rekavši da se Moskva i Peking zajednički protive "diskriminatornim" sankcijama u globalnoj trgovini.

Rusko gospodarstvo je na rubu recesije, opterećeno trgovinskim ograničenjima i troškovima rata.

Modi stigao u prvi posjet Kini od 2018. godine

Kineski predsjednik u nedjelju okuplja čelnike Rusije, Indije, Irana i Turske, zajedno s dvadesetak euroazijskih čelnika, kako bi, u eri američkih carina i geostrateških napetosti, pokazao da je moguć drukčiji međunarodni model suradnje, s Kinom u središtu.

Vođa drugog najvećeg svjetskog gospodarstva priredit će u nedjelju navečer po lokalnom vremenu prijem u čast sudionika samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO), koji se održava u ponedjeljak i prvi je od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

Šefovi država i vlada iz dvadesetak zemalja i dužnosnici desetak međunarodnih i regionalnih organizacija počeli su u subotu stizati u lučki grad u kojemu su u prošlosti, kad se zvao Tjencin, koncesije imale zapadne zemlje te Japan i Rusija, a sada je simbol ekonomske vitalnosti Kine.

Indijski premijer Narendra Modi sletio je u subotu u prvi posjet Kini od 2018., što je znak zbližavanja dvaju azijskih divova. Modija primio je kineski predsjednik, izvijestila je službena novinska agencija Xinhua, usred niza bilateralnih sastanaka dogovorenih tijekom samita.

Samit je pod jakim policijskim i vojnim nadzorom. Oklopna vozila postavljena su na nekim ulicama, a promet je zaustavljen u velikim dijelovima Tianjina.

Plakati na mandarinskom i ruskom jeziku veličaju "duh Tianjina" i kinesko-rusko "međusobno povjerenje".

SCO okuplja 10 država članica i 16 zemalja promatrača ili partnera te predstavlja gotovo polovicu svjetskog stanovništva i 23,5% BDP-a planeta. Često se predstavlja kao protuteža NATO-u.

Odnosi između nekih članica su osjetljivi. Umjesto neizvjesnih opipljivih rezultata, analitičari pozivaju da se pozornost obrati na simboliku.

Samit će ponuditi "multilateralni poredak, koji je modelirala Kina i različit je od onih kojima dominira Zapad", predviđa Dylan Loh, profesor na Tehnološkom sveučilištu Nanyang u Singapuru.

"Veliki odaziv svjedoči o rastućem utjecaju Kine i privlačnosti koju SCO ima na nezapadne zemlje", rekao je.

Demonstracija vojnih sposobnosti

Tijekom samita Kina namjerava pokazati svoj diplomatski utjecaj, ali i svoju vojnu moć, predstavljajući se kao stup stabilnosti u fragmentiranom svijetu.

Putin i nekoliko drugih sudionika svjedočit će demonstraciji vojnih sposobnosti svog domaćina u srijedu, uz grandioznu paradu u Pekingu kojom se slavi 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata i pobjede nad Japanom.

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un će za tu priliku napraviti rijedak izlazak izvan svoje izolirane zemlje, kako bi stao uz Xi Jinpinga u susjednoj i savezničkoj Kini.

Sjeverna Koreja postala je jedan od glavnih saveznika Rusije u ratu protiv Ukrajine.

Nešto više od dva tjedna nakon što ga je Donald Trump primio na Aljasci, Putin će u utorak u Pekingu održati razgovore s domaćinom i ključnim kineskim saveznikom.

U ponedjeljak u Tianjinu trebao bi razgovarati o sukobu u Ukrajini s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, a o nuklearnom pitanju s iranskim kolegom Masudom Pezeškianom. Tog dana predviđen je i sastanak s indijskim premijerom.

Mnogi kijevski saveznici vjeruju da Peking podržava Moskvu protiv Ukrajine. Kina se poziva na neutralnost i optužuje zapadne zemlje da produžuju neprijateljstva naoružavanjem Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i indijski premijer razgovarali su telefonom. Zelenski je na društvenim mrežama izrazio nadu da će se u Kini raspravljati o potrebi za prekidom vatre, što, kako je rekao, Modi podržava.