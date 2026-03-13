MOL podnio novu pritužbu Europskoj komisiji protiv Janafa!

MOL Grupa i Slovnaft podnijeli su još jednu formalnu pritužbu Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije, ovaj put tvrdeći da Janaf zlorabi cijene, izvijestio je MOL u petak.

MOL i Slovnaft tvrde da je Janaf "dosljedno primjenjivao zlouporabu cijena, koja nije potkrijepljena objektivnim razlozima".

Navode da je nakon izbijanja rata između Rusije i Ukrajine 2022. godine, unatoč činjenici da je količina koju je naručio MOL porasla za jedan i pol puta, Janaf povećao svoju naknadu na gotovo dvostruko veću od prethodne i zadržao tu razinu cijena i u godinama koje su uslijedile, a da nije za to dao opravdanje.

Tvrde da je tranzitna naknada u Hrvatskoj po jedinici trenutno više od tri puta veća od naknade koju naplaćuje operater naftovoda TAL, koji vodi iz luke Trst kroz Njemačku do Beča te gotovo dvostruko veća po jedinici od naknade koju MOL plaća za ukrajinski dio naftovoda Družba koji prolazi kroz ratom pogođeno područje.

Mađari tvrde i da Janafova tranzitna naknada značajno premašuje cijene europskih naftovoda čiji su tehnički i ekonomski uvjeti, uključujući razine iskorištenosti, vrlo slični onima kod Janafa.

MOL smatra da Janaf krši pravila EU-a o tržišnom natjecanju, koristeći dominantan monopolni položaj na tržištu transporta sirove nafte prema kopnenim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj.

Prema MOL-u, povećanja naknada koja je nametnuo Janaf pretjerana su u odnosu na njegove troškove i ne mogu se objektivno opravdati. Mađarska kompanija smatra da Janaf iskorištava prednosti nastale ruskom invazijom na Ukrajinu, uključujući trenutačnu neoperativnost naftovoda Družba.

MOL smatra da Janaf krši i pravo EU-a u vezi s pošiljkama ruske sirove nafte, jer i dalje, kako se navodi, oklijeva dati jasan stav o tome hoće li dopustiti prolaz pošiljki koje su zakonite i u skladu sa sankcijama EU-a i SAD-a.