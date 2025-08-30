Trump ima novi plan: Odbija slati trupe u Ukrajinu, ali smislio je zaobilazno rješenje

Američki predsjednik Donald Trump razgovara s europskim saveznicima o mogućnosti raspoređivanja privatnih američkih vojnih ugovaratelja u Ukrajini.
Američke privatne vojne kompanije mogle bi biti raspoređene u Ukrajini kao dio dugoročnog mirovnog plana, doznaje The Telegraph.
Prema pisanju lista, Trump pregovara s europskim saveznicima o dopuštanju naoružanih ugovaratelja da pomognu u izgradnji utvrda radi zaštite američkih interesa u zemlji. Ovaj se plan razvija kao zaobilazno rješenje nakon što je američki predsjednik obećao da američke trupe neće biti raspoređene u Ukrajini.
Izvještava se da bi američki ugovaratelji mogli biti raspoređeni kako bi pomogli u obnovi obrambenih struktura Ukrajine na bojišnici, uspostavi novih baza i zaštiti američkih poslovnih interesa.
Istodobno, prisutnost privatnih vojnika služila bi kao sredstvo odvraćanja kako bi se spriječilo da ruski predsjednik Vladimir Putin prekrši konačni prekid vatre.
Plan se razmatra u sklopu niza drugih sigurnosnih jamstava, koje razvija koalicija voljnih zemalja predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom, a koja će činiti temelj dugoročnog mirovnog plana.
Konačni detalji, uključujući patroliranje zračnim prostorom, obuku i pomorske misije u Crnom moru, mogli bi biti objavljeni već za vikend.
Snage u Ukrajini
Na ranije održanom sastanku između Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i europskih čelnika, glavna tema razgovora bila su sigurnosna jamstva za Ukrajinu.
Saveznici su razmatrali mogućnost sigurnosnih jamstava sličnih članku 5. NATO-a, ali izvan Saveza.
Tijekom razgovora, američki predsjednik je potvrdio sudjelovanje SAD-a u tim jamstvima, ali je naglasio da bi glavni teret trebali preuzeti europski partneri. Također je isključio slanje američkih vojnika u Ukrajinu.
Umjesto toga, Koalicija voljnih najavila je spremnost na raspoređivanje snaga u Ukrajini. Nakon sastanka u Bijeloj kući, oko deset zemalja pristalo je poslati trupe u Ukrajinu. Koalicija će također poslati svoje vojne planere u SAD na konzultacije.
Zelenski je u petak izjavio da su neke vrlo neočekivane zemlje pristale poslati trupe u Ukrajinu.