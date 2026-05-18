VIDEO Bizarna scena u programu uživo: Izvadio dva kalašnjikova pa jedan dao voditelju, uslijedili šokantni prizori

Iranska državna televizija posljednjih dana emitira emisije u kojima voditelji pred kamerama uče rukovati oružjem, mašu jurišnim puškama, pa čak i pucaju uživo u studiju, dok u zemlji raste strah od mogućeg nastavka sukoba s Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Na najmanje tri televizijska kanala voditelji su se pojavili s puškama u studiju tvrdeći da prolaze osnovnu obuku rukovanja oružjem i poručujući da će se pridružiti ratu ako bude potrebno. Snimke su brzo preuzeli iranski mediji i proširile su se društvenim mrežama, gdje su izazvale brojne reakcije.

Mnogi korisnici društvenih mreža takve prizore protumačili su kao znak moguće ratne mobilizacije stanovništva. Američki politički komentator Jackson Hinkle, poznat po proiranskim i antiizraelskim stavovima, napisao je na platformi X da iranska državna televizija prikazuje korištenje AK-47 kao pripremu za američku kopnenu invaziju.

Pozivi na spremnost za rat sve češće se ponavljaju i na državnoj televiziji. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se na državnom kanalu Ofogh, gdje je voditelj Hossein Hosseini, nakon kratke poduke maskiranog pripadnika Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), uživo u studiju ispalio hitac iz puške u strop.

Pripadnik IRGC-a pritom mu je pokazao kako napuniti okvir kalašnjikova, umetnuti ga u pušku i repetirati oružje, nakon čega je, prema objašnjenju u emisiji, oružje bilo spremno za borbu, piše CNN.

Prema tvrdnjama iranskih medija, cilj ovakvog programa bio je civilnom stanovništvu približiti osnove rukovanja streljačkim oružjem u slučaju moguće američke invazije.

Sve se događa u trenutku pojačane retorike i rastuće neizvjesnosti oko toga hoće li se sukobi između Irana, Izraela i SAD-a dodatno intenzivirati. Iako se televizijski segmenti zasad doimaju uglavnom simboličnima i propagandnima, među mnogim Irancima raste osjećaj da je nastavak neprijateljstava neizbježan.

Posljednjih dana u Teheranu su se pojavili i javni kiosci s oružjem, gdje civili mogu dobiti osnovne lekcije o korištenju vatrenog oružja. Mnogi to vide kao znak da iranske vlasti pripremaju stanovništvo za mogući daljnji sukob.