Susjedima je prekipjelo! Incidenti kraj slavne znamenitosti digli zemlju na noge: "Posvuda je vladao kaos"

Turist koji je skočio u rimsku Fontanu di Trevi potaknuo je val negodovanja u Italiji te otvorio raspravu o potrebi strožih kazni i jačih sigurnosnih mjera radi zaštite jednog od najpoznatijih simbola talijanske prijestolnice.

Sustav obveznih ulaznica, uveden prije nekoliko mjeseci, očito nije uspio odvratiti posjetitelje od kršenja pravila i ignoriranja policijskih upozorenja kako bi se okupali u vodi slavnog baroknog zdanja iz 18. stoljeća.

Istodobno, nasilni sukob dviju suparničkih rimskih kriminalnih skupina, koji je u subotu izbio upravo u blizini fontane, dodatno je potaknuo pitanja o tome jesu li postojeće sigurnosne mjere dovoljne za zaštitu milijuna turista koji svake godine dolaze razgledati Fontanu di Trevi.

Tijekom obračuna brojni su prolaznici i turisti utočište potražili u obližnjim kafićima i restoranima, dok su, prema dostupnim informacijama, tri osobe završile u bolnici. U najnovijem incidentu povezanom s fontanom 30-godišnji turist s Novog Zelanda odvojio se od svojih prijatelja i skočio u vodu.

Odjeven u traperice, majicu dugih rukava, čarape i cipele, muškarac je plivao s jednoga kraja fontane na drugi, potpuno ignorirajući policijske naredbe da izađe iz fontane.

Naposljetku je kažnjen s 500 eura te mu je zabranjen povratak na područje fontane.

Snimka njegova pothvata ubrzo se proširila društvenim mrežama u Italiji, a to je izazvalo brojne reakcije građana koji traže znatno strože sankcije – pa čak i zatvorske kazne – kako bi se stalo na kraj neodgovornom ponašanju turista i zaštitila kulturna baština.

"Petsto eura je sitniš", napisala je jedna korisnica Facebooka. "Da kazna iznosi pet tisuća eura, dobro bi razmislili prije nego što to ponove."

Drugi komentator poručio je: "Misle da u Italiji mogu raditi što god požele. Kazna bi trebala biti najmanje pet tisuća eura."

Treći je otišao i korak dalje: "Odmah ih treba uhititi i pustiti tek uz jamčevinu. Tko ne plati, ne bi smio izaći."

Prema pisanju talijanskih medija, tučnjava je izbila u jednoj sporednoj ulici uz fontanu između dviju suparničkih skupina koje se navodno bore za kontrolu nad takozvanom "igrom s tri školjke", poznatom uličnom prijevarom kojom se često varaju turisti.

Fontana di Trevi Foto: AFP

Dvadesetčetverogodišnji Giovanni Pattini ondje se zatekao s majkom i njezinom prijateljicom, koje su u Rim doputovale iz Bergama, kada su se iznenada našli usred nasilja.

"Ljudi su padali po tlu, posvuda je vladao kaos, turisti su vrištali, a muškarci su se međusobno tukli", ispričao je Pattini za talijanski dnevni list Il Messaggero. "Uspjeli smo pobjeći do restorana koji nas je primio dok nisu stigla vozila hitne pomoći. Bilo je strašno."

Dvije žene i jedan muškarac, za koje se sumnja da su sudjelovali u sukobu, prevezeni su u bolnicu.

"Ne mogu razumjeti kako je moguće da se ovako ozbiljni incidenti događaju na mjestu poput Fontane di Trevi, koje je stalno pod nadzorom i prepuno ljudi", rekao je Pattini. "Ostao sam s osjećajem nemoći i bijesa."

Područje fontane pod policijskim je nadzorom 24 sata dnevno, a postavljene su i zaštitne barijere kako bi se regulirao protok posjetitelja. Od veljače turisti moraju platiti ulaznicu od dva eura žele li prići samom rubu bazena.

U prva tri mjeseca provedbe tog sustava gotovo 660 tisuća ljudi platilo je ulazak, čime je grad uprihodio više od 1,3 milijuna eura.

Osim toga, procjenjuje se da posjetitelji svakodnevno u fontanu ubace kovanice u vrijednosti od oko tri tisuće eura. Taj se novac redovito prikuplja i donira u humanitarne svrhe.

Rimski gradonačelnik Roberto Gualtieri u nedjelju nije bio dostupan za komentar, no ranije je sustav naplate ulaznica ocijenio uspješnim.

"Ponosni smo što smo uveli model kojim se prikupljena sredstva ponovno ulažu u očuvanje naše kulturne baštine", izjavio je.

Glasnogovornik rimskog gradskog vijeća dodao je kako grad postupno povećava broj nadzornih kamera na više od pedeset javnih trgova, uključujući i područje oko Fontane di Trevi.

Skok novozelandskog turista posljednji je u nizu incidenata povezanih s neprimjerenim ponašanjem posjetitelja kod slavne rimske fontane, gdje mnogi pokušavaju oponašati legendarnu scenu Anite Ekberg iz Fellinijeva filma La Dolce Vita iz 1960. godine.

Prošle godine policija je zaustavila i kaznila još jednog turista s Novog Zelanda, koji živi u Londonu, nakon što je jedne subotnje večeri ušao u fontanu. I njemu je izrečena zabrana povratka u Rim.

Fontana di Trevi dovršena je 1762. godine i zauzima čitavu jednu stranu palače Palazzo Poli u povijesnoj jezgri talijanske prijestolnice. Vodu koja napaja fontanu dovodi drevni rimski akvadukt Acqua Vergine, piše The Telegraph.