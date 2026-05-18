Bivša saveznica zaprijetila Trumpu: "Pošaljete li vojsku, doći će do revolucije"

Bivša republikanska zastupnica Marjorie Taylor Greene, nekadašnja saveznica američkog predsjednika Donalda Trumpa, u nedjelju je poručila da bi slanje američkih vojnika u Iran izazvalo "političku revoluciju" u SAD-u.

"Ako pošaljete američke vojnike u Iran, u Americi će doći do političke revolucije. GOTOVI SMO. Rekli smo da više nema stranih ratova i to smo ozbiljno mislili. Koalicija će se ujediniti i bit će nezaustavljiva. Pobrinut ću se za to", napisala je Greene u objavi na društvenoj mreži X.

"Zaustavite ovaj rat. Glup je", dodala je.

Trump je u nedjelju poručio Iranu da "vrijeme istječe", a čini se da su mirovni pregovori između Washingtona i Teherana u slijepoj ulici.

"Za Iran, sat otkucava i bolje im je da se pokrenu, BRZO, ili od njih neće ništa ostati. VRIJEME JE KLJUČNO", rekao je Trump na Truth Socialu.

Trump je prošli tjedan odbacio najnoviji iranski odgovor na mirovni prijedlog Bijele kuće, nazivajući ga "potpuno neprihvatljivim" nakon što su Iranci zatražili odvajanje nuklearnih od mirovnih pregovora.

Greene je i ranije izražavala protivljenje američkom ratu s Iranom, pa je čak dovela u pitanje Trumpovo mentalno stanje, piše The Hill.

"Želim reći – što se događa s čovjekom kojeg sam podržavala, kojeg ste vi podržavali? Čovjekom koji je osuđivao rat u Iraku, koji je govorio ‘nema više stranih ratova’, ‘nema više promjene režima’", rekla je Greene u razgovoru s konzervativnom komentatoricom Megyn Kelly ranije ove godine.

"To je obećao u kampanji. To je obećao i JD Vance. To je obećala i Tulsi Gabbard. Svi su to obećali. A prošla je tek godina dana i opet smo u još jednom prokletom ratu, dok američki vojnici ginu", dodala je.

Marjorie Taylor Greene i Donald Trump 2022. Foto: AP Photo/Seth Wenig/via Guliver

Green je jedna od neprepoznatljivijih lica pokreta MAGA (Make America Great Again). Godinama je bila među najvjernijim Trumpovim saveznicima u Kongresu i često branila njegove poteze u javnosti.

Razlaz je započeo raspravama o američkom uključivanju u rat s Iranom, kada je Greene optužila dio Trumpovih saveznika da izdaju načelo "America First" podržavajući novu vojnu intervenciju. Kritizirala je Trumpa zbog udara na Iran i tvrdila da time krši obećanje o izbjegavanju "stranih ratova".

Sukob se dodatno produbio zbog neslaganja oko američke podrške Izraelu i šire vanjske politike, a kasnije i oko objave dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.