Robotizirano bojište u Ukrajini: Ukrajinska vojska od početka godine izvela više od 21.000 misija koristeći kopnene dronove

Naglo širenje robotskog ratovanja mijenja dinamiku bojišnice u Ukrajini, a kopneni dronovi preuzimaju sve veću ulogu u borbenim i logističkim zadaćama umjesto vojnika na prvoj liniji bojišta.

Prema priopćenju ukrajinskog Ministarstva obrane objavljenom u utorak, besposadne kopnene platforme provele su više od 9000 misija u ožujku, u usporedbi s njih nešto više od 2900 u studenom mjesecu 2025. godine, prenosi Business Insider. Ukupno, ti su sustavi u prvom tromjesečju izvršili više od 21500 misija, ističe se u spomenutom priopćenju.

Riječ je o daljinski upravljanim robotskim sustavima osmišljenima kako bi smanjili rizik za vojnike, a koriste se za dostavu opskrbe, razminiranje, evakuaciju ranjenika te, u nekim slučajevima i za borbene zadaće na zahtjevnom terenu.

Ukrajinsko ministarstvo je također izvijestilo o snažnom rastu uporabe kopnenih dronova među postrojbama. "167 postrojbi Obrambenih snaga Ukrajine koristilo je kopnene robote u ožujku. Za usporedbu, u studenome 2025. godine takvih je postrojbi bilo 67", navodi se u navedenom priopćenju.

Četiri od pet najaktivnijih postrojbi u sustavu DELTA, borbenom sustavu za upravljanje bojištem kojim upravlja ukrajinsko Ministarstvo obrane, bile su borbene brigade na istočnom i sjeveroistočnom bojištu, dok se ukrajinska 1. samostalna medicinska bojna istaknula evakuacijom ranjenika pomoću besposadnih kopnenih sustava.

Unatoč ubrzanom širenju, kopneni dronovi i dalje su znatno manje zastupljeni od besposadnih letjelica. Glavni zapovjednik ukrajinskih snaga Oleksandr Sirski ranije je izjavio da su ukrajinske snage samo u studenom 2025. godine provele više od 304.000 misija s bespilotnim letjelicama, što naglašava ključnu ulogu tih zračnih sustava u sukobu.

Kako rat traje, i Ukrajina, i Rusija sve više uključuju robotske sustave u borbene taktike.