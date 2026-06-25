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Endgame

U velikoj međunarodnoj operaciji razbijena "proizvodna traka" kibernetičkog kriminala

Piše B. V., 25. lipnja 2026. @ 09:24 komentari
Digitalna lubanja, ilustracija
Digitalna lubanja, ilustracija Foto: Getty Images
Međunarodna operacija razbila je mrežu kibernetičkog kriminala koja je kroz koju su se krali brojni osjetljivi podaci i ogromna količina novca diljem svijeta.
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