Velika akcija Europola: Razbijena kriminalna mreža ilegalnih streamova, sudjelovali i hrvatski istražitelji

Kriminalne mreže koje ostvaruju milijunske prihode omogućavanjem nezakonitog pristupa pretplatničkim prijenosima sportskih događanja te filmskim i televizijskim kanalima bile su meta velike međunarodne operacije koju je predvodila Bugarska uz potporu Europola.

Sedmomjesečna operacija dovela je do uhićenja 29 osoba, razbijanja devet organiziranih kriminalnih skupina te uklanjanja više od 27.000 nezakonitih URL adresa za streaming sadržaja.

U operaciji KRATOS 2 sudjelovala su tijela za provedbu zakona u Europi i izvan njezinih granica, s ciljem suzbijanja kriminalnih skupina koje ostvaruju dobit neovlaštenom distribucijom sadržaja zaštićenog autorskim pravima putem sofisticiranih internetskih platformi. Operacija se vodila u razdoblju od rujna 2025. do travnja 2026. godine, a bila je usmjerena na kriminalnu infrastrukturu koja omogućuje djelovanje nezakonitih IPTV usluga i neovlaštenih streaming platformi na području više država.

Organizirani kriminal

Ono što se potrošačima čini kao povoljan pristup pretplatnom sadržaju zapravo pokreću sofisticirane kriminalne organizacije. Skupine koje stoje iza nezakonitih streaming usluga sve se više oslanjaju na složenu tehničku infrastrukturu, odvajaju internetske stranice namijenjene korisnicima od poslužitelja na kojima se nalazi nezakoniti sadržaj i raspodjeljuju te usluge u više zemalja kako bi izbjegle otkrivanje.

Osim što ove aktivnosti ostvaruju značajne nezakonite prihode, korisnici se izlažu ozbiljnim rizicima povezanima s kibernetičkom sigurnosti, uključujući infekcije zlonamjernim programima, špijunski softver, krađu podataka i druge oblike internetskog iskorištavanja.

Meta istražitelja bio je širi kriminalni ekosustav koji podržava ove usluge, a ne isključivo gašenje internetskih stranica. Takav pristup omogućio je nadležnim tijelima prikupljanje obavještajnih podataka o organiziranim kriminalnim skupinama koje djeluju iza tih platformi te identificiranje ključnih osumnjičenika uključenih u njihovo upravljanje i tehničko održavanje.

Rezultati operacije

Koordinirano djelovanje dovelo je do:

29 uhićenja

86 identificiranih osumnjičenika

148 pretraga kuća

9 razbijenih organiziranih kriminalnih skupina

59 slučajeva upućenih pravosudnim tijelima

72 kriminalistička istraživanja u tijeku

169 prijavljenih domena

27.332 uklonjene URL adrese

722.961 identificiranog predmeta povezanog s kršenjem autorskih i srodnih prava

Pozitivnom ishodu operacije pridonijela je i opsežna suradnja s partnerima iz privatnog sektora, čiji su obavještajni podaci pomogli u identifikaciji i onemogućavanju kriminalnih infrastruktura povezanih s nezakonitim streaming uslugama.

Ovom suradnjom nadležna tijela otkrila su:

4370 novih domena povezanih s piratskim aktivnostima

18.331 IP adresu povezanu s nezakonitim uslugama

397.384 URL adrese prijavljene za blokiranje ili uklanjanje

126 979 dodatnih predmeta povezanih s kršenjem autorskih i srodnih prava

Hrvatska policija u širem kontekstu suzbijanja nezakonitih IPTV usluga kontinuirano provodi kriminalistička istraživanja usmjerena na osobe osumnjičene za organiziranje, administriranje i preprodaju ilegalnih IPTV usluga, o čemu je javnost već ranije izvijestila kroz objavljena priopćenja.

Podrška Europola

Europol je zajedno s bugarskom Glavnom upravom za borbu protiv organiziranog kriminaliteta (GDBOP) vodio operativnu koordinaciju.

Tijekom operativne faze Europol je omogućavao razmjenu obavještajnih podataka među uključenim zemljama, koordinirao prekograničnu suradnju te pružao operativnu i tehničku potporu nacionalnim tijelima.

Informacije dobivene od partnera iz privatnog sektora sigurno su dijeljene putem Europolove mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija (SIENA), što je istražiteljima omogućilo stvaranje sveobuhvatne obavještajne slike kriminalnog ekosustava i učinkovitu koordinaciju akcije u više nadležnosti.

Agencija je također pružila potporu u prikupljanju i analizi operativnih rezultata radi prepoznavanja novih prijetnji te potpore budućim istragama usmjerenima na kriminalne mreže uključene u digitalno piratstvo.

U operaciji su sudjelovala tijela iz Belgije, Bugarske, Hrvatske, Francuske, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Rumunjske, Španjolske, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Država. Europol je blisko surađivao sa strateškim partnerima iz audiovizualnih sektora i sektora za suzbijanje piratstva, uključujući AAPA, ACE/MPA, LaLiga, UEFA, FriendMTS, beIN i Irdeto.