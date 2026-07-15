U Norveškoj pronađeno tijelo nestalog Hrvata: Vlasnik broda pronašao ga je nakon više mjeseci

Norveška policija identificirala je tijelo muškarca koje je 21. lipnja pronađeno u spavaćoj kabini broda u Hundvågu, u gradu Stavangeru. Riječ je o hrvatskom državljaninu čiji je nestanak prijavljen još 2025. godine.

Iz policije su priopćili da će identitet preminuloga objaviti tek nakon što službeno potvrde da su o svemu obaviješteni članovi njegove najuže obitelji.

Istraga se i dalje vodi kao istraga sumnjive smrti, što je u norveškom policijskom sustavu standardni postupak kada se pronađe tijelo, a uzrok smrti nije odmah jasan. Norveški medij Stavanger Aftenblad piše kako je policija odmah nakon pronalaska utvrdila da je muškarac preminuo prije dužeg vremena, a moglo bi se raditi i o mjesecima, piše VG.no.

Čamac u kojem je tijelo pronađeno dugo je stajao nekorišten na kopnu u četvrti Hillevåg. Zbog promjene vlasništva nedavno je odvučen u Hundvåg, a tijelo je otkrio novi vlasnik kada je krenuo čistiti i pregledavati unutrašnjost kabine. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, preminuli Hrvat nije imao nikakve poznate veze s tim plovilom.

Točan uzrok smrti i dalje je nepoznat. Preliminarni nalazi obdukcije nisu dali jasan odgovor na pitanje kako je muškarac preminuo, pa policija sada čeka konačne toksikološke i patološke nalaze kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.