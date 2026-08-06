Rijeka u Slavoniji na rubu presušivanja: "Ovo je izvanredno stanje..."

Rijeka Orljava u Požegi gotovo je nestala zbog dugotrajne suše. Istodobno, povijesno nizak vodostaj Dunava uzrokuje velike probleme u riječnom prometu i gospodarstvu.

Situaciju u Požegi prati reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Barbara Štrbac, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Trenutačni vodostaj je četiri centimetra, životinjski svijet jedva preživljava, muku muče s malo vode koja je puno više temperature negoli bi smjela biti", kazala je Štrbac, koja je razgovarala s Krešimirom Prpićem, tehničkim direktorom Tekije d.o.o.

Orljava gotovo presušila Foto: Dnevnik Nove TV

"Rekao bih da je ovo izvanredno stanje koje je zadnji put zabilježeno 2024. godine, kada je Orljava u potpunosti presušila. Ovakvi ekstremi se sve češće ponavljaju", kazao je Prpić pa nabrojao da je korito Orljave prije toga presušilo i 2007. godine te 2012.

Pozvao je građane da racionaliziraju potrošnju, suzdrže se od zalijevanja travnjaka i punjenja bazena. "Apeliram na ljude da smanje potrošnju, iako je sustav zasad još stabilan", dodao je i poručio da je sustav vodoopskrbe dosta kompleksan.

Orljava gotovo presušila Foto: Dnevnik Nove TV

"Osim crpilišta uz Orljavu, imamo zahvate s kojih puštamo glavninu vode prema Požegi. Crpilišta uz Orljavu se još ne uključuju maksimalnim kapacitetom", kazao je Prpić.

Dodao je kako je Orljava inače bujični vodotok te naveo kako je 2014. došlo do plavljenja okolnih naselja.

Krešimir Prpić, tehnički direktor Tekija d.o.o. Foto: Dnevnik Nove TV

"Tu je uvijek tema akumulacije Kamenska, čijom bi se izgradnjom osigurala zaštita Požege od poplava i presušivanja te normalnog funkcioniranja vodoopskrbe u ovo doba godine", zaključio je Prpić.