Policija otkrila trik koji može spasiti vaš dom dok ste na odmoru

Prazni stanovi ljeti znače pune ruke posla za provalnike. Čini se da se taj trend ipak mijenja.

U posljednjih deset godina Europska unija bilježi pad provala u privatne stambene objekte od čak 38 posto. U Hrvatskoj je broj takvih kaznenih djela manji za 33 posto.

"Prije desetak godina u Zagrebu smo bilježili sedam do osam provala dnevno. Danas bilježimo jednu ili dvije provale dnevno", otkrio je Davor Tor, voditelj Službe prevencije Policijske uprave zagrebačke.

Davor Tor, voditelj Službe prevencije PU zagrebačke Foto: Dnevnik Nove TV

Statistika ohrabruje, ali onima koji dožive provalu brojke ne znače mnogo. Osjećaj narušene sigurnosti i privatnosti ostaje. Zato policija podsjeća da upravo male navike često čine veliku razliku.

"Minimalna mjera samoznašte je i ta da zaključamo više vrata u našem stanu. Ako je nešto zaključano,morat će se zapravo potruditi počinitelj da nešto otključa, napravit će buku i izgubit će na vremenu. Stvorit ćemo mu nesigurnost, a s druge strane pokazujemo odgovornost za našu imovinu", dodao je Tor.

Vrijedne predmete dobro je fotografirati i sačuvati račune, a dodatnu zaštitu mogu pružiti sefovi i videonadzor. No često je najbolji alarm susjed.

Europska unija bilježi pad provala Foto: Dnevnik Nove TV

Brave, alarmi i kamere mogu zaštititi dom. Ali osjećaj sigurnosti najčešće počinje ondje gdje se ljudi poznaju, vjeruju jedni drugima i ne okreću glavu kada primijete da nešto nije u redu.