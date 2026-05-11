Najamnine veće od minimalne plaće: Pogledajte tko u EU-u stoji najgore, a tko najbolje

Stanovanje i režije najveća su kategorija troškova europskih kućanstava. Prema najnovijim podacima Eurostata, 23,6 posto potrošnje kućanstava u EU-u odnosi se na stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i druga goriva.

Velik udio troškova u velikim gradovima posebno čine najamnine, a upravo je najamnina velik teret za radnike s minimalnim plaćama i u mnogim europskim prijestolnicama premašuje njihova mjesečna primanja.

Prema analizi Europske konfederacije sindikata (ETUC), temeljenoj na podacima EU-a, prosječni trošak najma dvosobnog stana u glavnim gradovima većine država članica EU-a viši je od bruto minimalne plaće. Samo u pet država EU-a koje imaju zakonski određenu minimalnu plaću mjesečna je najamnina niža od minimalca.

Analiza bruto minimalne plaće i prosječnih troškova najma u državama EU-a te njihovim glavnim gradovima pokazuje da u mnogim prijestolnicama čak ni bruto minimalna plaća nije dovoljna za pokrivanje najamnine.

Najgore je u Pragu i Lisabonu

Radnici s minimalnom plaćom najgore prolaze u Pragu. Prosječna najamnina u glavnom gradu Češke iznosi 1710 eura, dok je minimalna plaća u zemlji 924 eura, što znači da je za najam dvosobnog stana potrebno izdvojiti iznos jednak 185 posto minimalne plaće.

Lisabon je drugi s udjelom od 168 posto. U Portugalu bruto minimalna plaća iznosi 1073 eura, dok prosječna najamnina u glavnom gradu doseže 1710 eura.

Udio bruto minimalne plaće potreban za najam prelazi 150 posto i u Budimpešti (159 posto), Bratislavi (158 posto), Sofiji (154 posto), Ateni (153 posto) i Rigi (151 posto), a to znači da bi radnici s minimalcem morali potrošiti cijelu plaću na najam, no i dalje bi im trebalo više od polovice dodatne plaće da bi ga podmirili.

Taj udio prelazi i 100 posto – što znači da ni bruto minimalna plaća nije dovoljna za pokrivanje najamnine – u Valletti (143 posto), Parizu (138 posto), Tallinnu (131 posto), Madridu (125 posto), Bukureštu (122 posto), Varšavi (117 posto), Dublinu (113 posto), Ljubljani (105 posto) i Vilniusu (105 posto).

U Parizu prosječna najamnina za dvosobni stan iznosi 2523 eura, dok je u Francuskoj minimalna plaća 1823 eura. U Madridu je omjer 1721 euro prema 1381 euru.

Najbolji su Bruxelles i Berlin

S druge strane, Bruxelles se pokazao kao najbolji glavni grad EU-a za radnike s minimalcem. Bruto minimalna plaća ondje pokriva 70 posto troška najamnine. Prosječna najamnina za dvosobni stan iznosi 1476 eura, dok je minimalna plaća 2112 eura.

Berlin je drugi sa 76 posto. Udio bruto minimalne plaće potreban za najam iznosi 85 posto u Nikoziji, 87 posto u Luxembourgu i 96 posto u Haagu.

"Jaz između najamnine i plaće potpuno je neodrživ"

"Visoki troškovi stanovanja i niske plaće guraju ljude u siromaštvo i vode gospodarstvo prema recesiji", upozorava glavna tajnica ETUC-a Esther Lynch, piše Euronews.

Jaz između najamnine i plaće potpuno je neodrživ, istaknula je: "Kad tome dodamo rastuće troškove energije i hrane, radnici su prisiljeni zaduživati se za osnovne potrepštine i praktički nemaju slobodnog prihoda, što štednju za zamjenu kućanskih aparata ili posjet zubaru čini nemogućom misijom."

U usporedbi s glavnim gradovima, nacionalni prosjeci izgledaju nešto bolje. Među 16 država EU-a obuhvaćenih ETUC-ovom usporedbom, udio bruto minimalne plaće potreban za najam kreće se od 33 posto u Poljskoj do 61 posto na Malti.

U Poljskoj bruto minimalna plaća iznosi 1139 eura, dok je prosječna najamnina 376 eura. Francuska također stoji bolje, s omjerom 1823 eura prema 695 eura. I Grčka može biti dobra opcija za radnike s minimalnom plaćom izvan Atene, s omjerom 1027 eura prema 408 eura. U Španjolskoj minimalna plaća iznosi 1381 euro, dok je prosječna najamnina 660 eura.

Mjere koje mogu pomoći

ETUC stoga poziva na provođenje niza mjera – uključujući punu provedbu direktive o minimalnim plaćama u svim državama članicama EU-a, uzimanje troškova stanovanja u obzir pri određivanju adekvatnosti minimalnih plaća te povećanje javnih ulaganja u socijalno stanovanje.

Minimalne plaće u Europi 2026. godine znatno se razlikuju, kako nominalno tako i prema kupovnoj moći. Prema Eurostatu, oko 13 milijuna radnika u 21 državi EU-a prima minimalnu plaću ili manje od nje.