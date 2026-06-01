Vrijeme u utorak donosi kratak predah od oborina, no već u srijedu stiže nova obilna kiša

Prvi val ovotjedne kiše stigao je u naše krajeve. Oborina je, očekivano, lokalno bila obilna. Rekordna vrućina i za doba godine neuobičajeno stabilno, sunčano vrijeme u zapadnoj Europi također su zamijenile kiše. Atlantski poremećaji sad već neometano prolaze kontinentom, pa će vlažan i nestabilan zrak ovih dana češće stizati i do naših krajeva gdje će se u konačnici manifestirati. Nakon doline, prolazno pod utjecajem grebena bit će stabilnije i sunčanije, a potom u srijedu nova, brza, ciklona donijet će nam novu oborinu i ponovno na mjestima obilnu kišu.

Novo jutro bit će djelomice ili pretežno sunčano, u kopnenom području mjestimice kratkotrajna magla, a na jugu zaostatci kišnih oblaka i možda i poneka kap kiše ili kraći pljusak. Vjetar većinom slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura će u većini krajeva biti između 10 i 15 stupnjeva.

Tijekom dana na kopnu uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ne baš posve stabilno, no mogućnost za kap kiše je uglavnom mala. Vjetar slab s juga, temperatura ponovno u porastu, sutra od 24 do 27 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će prevladavati sunčano. Vjetar slab, sa zapada, a temperatura od 24 do 26 stupnjeva.

Dosta sunca očekuje i gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran. Prema večeri sa zapada porast naoblake, pa su u noći na srijedu uglavnom ponovno mogući pljuskovi. Istodobno jačat će jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 24, a na moru 26 stupnjeva.

Vrijeme sutra

I u Dalmaciji najveći dio dana prevladavat će sunčano, dok se naoblačenje i kiša očekuju navečer i u noći na srijedu. Puhat će slab i kasnije umjeren jugozapadnjak i jugo koje će navečer jačati. Temperatura u Dalmaciji ide ponegdje i do 29 stupnjeva.

Temperatura mora je i dalje između 19 i 23 stupnja. Prosječni dnevni UV-indeks će ponovno biti visok ili vrlo visok.

U srijedu će ponovno padati kiša, lokalno moguće obilna. Četvrtak povoljniji, a petak opet nestabilan. Slab do umjeren jugozapadni vjetar u srijedu poslijepodne će okretati na sjeverni i sjeverozapadni, a u četvrtak u drugom dijelu dana ponovno jugozapadni i južni. U dane s kišom bit će manje toplo.

I na moru, u srijedu kiša, te pljuskovi praćeni grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, a oborina pri tom obilnija. U četvrtak više sunca, no poneki pljusak bit će moguć još na jugu. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar koji će u srijedu poslijepodne okretati na sjeverozapadnjak i sjeverac, a na sjevernom Jadranu prolazno i buru. U četvrtak mirnije, a u petak ponovno jugo. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.

Prema trenutnoj prognozi i sljedeći vikend izgleda dijelom kišovit, a dijelom sunčan. Najviše suha i vremena trebalo bi biti u nedjelju. Međutim, treba uzeti u obzir da kako se cijeli tjedan izmjenjuju kiša i sunce te da u ovakvoj situaciji prognostički modeli ipak imaju nešto veću nesigurnost.