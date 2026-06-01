Njemački poslovni lideri idu u Rusiju

Izaslanstvo njemačkih poslovnih čelnika sudjelovat će ove godine na gospodarskom forumu u ruskom gradu Sankt Peterburgu, nakon četverogodišnje pauze, najavio je čelnik Njemačko-ruske gospodarske komore Matthias Schepp.

"Razmišljamo, između ostalog, o razdoblju koje će uslijediti nakon uspostave primirja i želimo, kao i druge velike zapadne zemlje, sačuvati gospodarski most prema Rusiji i zaštititi više od 100 milijardi eura njemačke imovine u Rusiji“, objasnio je Schepp.

Gospodarski forum održava se u Sankt Peterburgu od 3. do 6. lipnja, a kao i prethodnih godina domaćin će biti ruski predsjednik Vladimir Putin.

Američki i francuski predstavnici vratili su se u Sankt Peterburg prošle godine i sudjelovali u poslovnom dijalogu, unatoč sankcijama..

"Zapad dugoročno ne bi trebao prepustiti Rusiju, njezino veliko tržište i njezine sirovine Aziji“, rekao je Schepp, istaknuvši da su u prvom ovogodišnjem tromjesečju samo Kinezi u Rusiji osnovali 1400 novih tvrtki.

Prema programu Međunarodnog gospodarskog foruma u Sankt Peterburgu (SPIEF), njemački sudionici poslovnog dijaloga uključuju Stefana Dürra, proizvođač mliječnih proizvoda koji posluje u Rusiji s EkoNiva grupom, i Thomasa Brucha, dugogodišnjeg generalnog direktora Globus Holdinga.

Lanac Globus posluje u Rusiji zajedno s još nekih 1600 njemačkih tvrtki i prošle je godine, prema procjenama komore, zabilježio promet od oko 20 milijardi eura.

Obujam njemačko-ruske trgovine pao je pak prošle godine zbog zapadnih sankcija Rusiji ispod 10 milijardi eura. Prije ulaska ruskih vojnika u Ukrajinu krajem veljače 2022. godine Njemačka je bila najveći europski trgovinski partner Rusije, s obujmom razmjene od 59,7 milijardi eura u 2021. i 80 milijardi eura na vrhuncu 2012. godine.

"Važno tržište"

Novo istraživanje o poslovnoj klimi koje je provela Njemačko-ruska gospodarska komora među 750 članova pokazalo je da gotovo sve tvrtke planiraju ostati u Rusiji budući da njezino tržište smatraju važnim.

Ukupno 75 posto od 265 ispitanika izrazilo je zadovoljstvo razvojem poslovanja u Rusiji, unatoč velikim gubicima koje im nose sankcije.

Dvije trećine njih uvjereno je da kaznene mjere Zapada značajno utječu na rusko gospodarstvo, pokazalo je istraživanje.

Nešto više od trećine tvrtki smatra pak da sankcije nanose više štete Njemačkoj nego Rusiji, a više od polovine da podjednako štete i Njemačkoj i Rusiji.

Otprilike dvije trećine ispitanika navelo je i da bi Njemačka trebala što prije ponovo krenuti s uvozom nafte i plina iz Rusije, a 31 posto podržava taj potez, ali "tek nakon što prestanu borbe u Ukrajini".