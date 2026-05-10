Zajednica koja u Hrvatskoj ima oko 600 vjernika dočekala svog papu: "Odlučili smo osnovati crkvu"

Patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne Crkve iz Egipta, papa Tawadros II., četiri je dana u posjetu Hrvatskoj. U Zagrebu je predvodio liturgiju prema aleksandrijskom obredu.

Zajednica Kopta u Hrvatskoj broji oko 600 članova, a na susret sa svojim papom danas ih je stiglo gotovo pet stotina iz svih krajeva Hrvatske. Vjernici nisu krili koliko im ovaj susret znači. S papom je razgovarala i novinarka Nove TV, Barbara Štrbac.

"Drago mi je što smo u Hrvatskoj. Ovo je moj prvi posjet. Formirala se skupina Kopta u Hrvatskoj, velik broj, nekoliko stotina ljudi, među njima egipatske obitelji i mladi. Zato smo odlučili započeti osnivanje Koptske Crkve kako bismo pružili pastoralnu skrb mladima", rekao je papa Tawadros II.

Koptski papa za Dnevnik Nove TV

Objasnio je i da je briga za Egipćane koji su otišli iz države jako važna, posebno putem Crkve. A danas je i posebna obljetnica - 53 godine od Zajedničke deklaracije pape Pavla VI. i pape Šenude III.

"Zaista obilježavamo 53 godine od početka ovog odnosa. Danas smo mnogo bliži i nastojimo se međusobno bolje razumjeti. Ne smijemo zaboraviti da je

povijest stoljećima dijelila Istok i Zapad. Zato 10. svibnja danas predstavlja dan ljubavi, prijateljstva i bratstva između Katoličke i Koptske Crkve. Ovu obljetnicu obilježavamo svake godine, a uputio sam i poruku Koptima u Rimu koja će biti pročitana i predstavljena Njegovoj Svetosti papi Lavu XIV", rekao je papa Tawadros II., dodajući: "Dijalog je moćno sredstvo kojim se međusobno razumijemo. Stoga vodimo mnoge dijaloge, posebno s kršćanskim denominacijama diljem svijeta".

