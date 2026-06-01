Velike promjene na našem otoku: Novi katamaran spajat će ih s kopnom cijelu godinu

Neće u Postiru tako lako kruzer, ali će uskoro katamaran, i to ne bilo kakav. Spojit će ih direktnom linijom sa Splitom, preko Pučišća i Omiša, cijelu godinu. Trajekt iz Supetra do kojeg imaju oko 15 minuta vožnje sada će biti tek jedna od opcija.

Ova Općina otoka Brača s oko 1500 stanovnika bila je i domaćin sjednice Otočnog vijeća na kojoj su dodijeljena 104 ugovora otočnim općinama i gradovima.

A ni uz novi katamaran koji još neće na more barem mjesec dana, ovdje kažu, ne boje se ljetnih gužvi. Neki od stanovnika i dalje smatraju kako im je jeftinija opcija vožnja automobilom.

U sklopu ulaganja u kvalitetu života i razvoj otoka, Općina Postira dobila je ugovore vrijedne više od 170 tisuća eura za vodospremu i parkiralište kod osnovne škole. Na otočnom sastanku raspravljalo se o prometu, ribarstvu i turizmu, u koji je samo resorno ministarstvo dosad uložilo više od 50 milijuna eura.

