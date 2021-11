U centru Liverpoola nasmrt je izbodena 12-godišnja djevojčica.

U četvrtak navečer, nasmrt je izbodena 12-godišnjakinja u trgovačkom centru u Liverpoolu.

Uhićena su četvorica tinejdžera u dobi od 13 do 15 godina za koje se sumnja da su umiješani u ubojstvo djevojčice, prenosi Indepentent.

Policija vjeruje da je do kobnog incidenta došlo nakon svađe.

