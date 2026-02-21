Veljača nam je donijela dosta naleta zime: Meteorolog otkriva što nas čeka do kraja mjeseca

Sljedećih dana naši krajevi bit će pod prevladavajućim djelovanjem polja visokog tlaka zraka, dok će vlažan i svježiji oceanski zrak svojom glavnom masom prolaziti sjeverno od Alpa. Samo će manja količina tog zraka prodrijeti uz istočne obronke Alpa i u središnje i istočne predjele.

Jutro

U unutrašnjosti promjenjivo, mjestimice uz sunčana razdoblja. Većinom suho, premda na sjeveru postoji mala mogućnost slabe oborine koja se smrzava pri dodiru s hladnim tlom. Ponegdje u unutrašnjosti može biti magle. Na Jadranu pretežno sunčano, na sjevernom dijelu prolazno uz više oblaka. Vjetar većinom slab, osim u Dalmaciji gdje puše umjeren i jak sjeverac i bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -4 do 0 °C, na Jadranu između 4 i 9 °C.

Središnja Hrvatska

Promjenjivo, ponegdje uz kraća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 7 do 13 °C.

Istočna Hrvatska

Slično vrijeme, poslijepodne temperatura ponegdje do 12 °C.

Gorska i sjeverni Jadran

U Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, a na Jadranu pretežno sunčano. U gorju će ponegdje puhati umjeren jugozapadnjak, a na moru vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura u gorskom dijelu od 8 do 12 °C, a na Jadranu od 12 do 14 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano, većinom uz umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac. Temperatura od 13 do 17 °C.

Kopno – Izgledi za tri dana

U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, lokalno uz mogućnost malo kiše, osobito na sjeveru i istoku zemlje. Sunčanije, mjestimice uz jutarnju maglu. Vjetar većinom slab. Posvuda razmjerno toplo.

More – Izgledi za tri dana

Na Jadranu djelomice sunčano, a potom pretežno sunčano, uz porast vjerojatnosti za maglu. I ovdje razmjerno toplo.

Izgledi vremena u većem dijelu tjedna

U većini krajeva prevladavat će sunčano i postupno toplije, pri čemu će petak biti posebno topao. Sljedeći vikend također će biti u znaku proljetne topline, uz povremenu promjenjivost i mjestimičnu kišu.