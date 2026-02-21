Trump uvodi globalnu carinu! Evo što to zapravo znači

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je potpisao dokumente o uvođenju 10 postotne carine na uvoz iz svih zemalja, koja će "stupiti na snagu gotovo odmah".

"Velika mi je čast što sam u Ovalnom uredu potpisao globalnu carinu od 10 posto za sve zemlje, koja će stupiti na snagu gotovo odmah", objavio je Trump na mreži Truth Social.

Bijela kuća je kasno u petak rekla da administracija predsjednika Donalda Trumpa ukida određene tarifne mjere, nakon što je Vrhovni sud poništio Trumpove sveobuhvatne carine koje je uveo prema zakonu namijenjenom za korištenje u nacionalnim izvanrednim situacijama.

Trump je kasno u petak potpisao izvršne naredbe o uvođenju novih carina, počevši od utorka 24. veljače, prema članku 122. Zakona o trgovini iz 1974., djelomično zamjenjujući carine od 10 posto do 50 posto prema Zakonu o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima iz 1977., koji je Vrhovni sud proglasio nezakonitim, ukidajući naplatu sada zabranjenih carina.

Naredbama su nastavljena već postojeća izuzeća za zrakoplovne proizvode; osobne automobile i neke lake kamione, za robu iz Meksika i Kanade, koja je u skladu s trgovinskim sporazumom između tih država i SAD-a, te za farmaceutske proizvode i određene kritične minerale i poljoprivredne proizvode.

Trumpov ministar financija, Scott Bessent, rekao je da će nove carine od 10 posto i potencijalno povećane tarife prema članku 301. o nepoštenim praksama i članku 232. o nacionalnoj sigurnosti rezultirati praktički nepromijenjenim prihodima od carina u 2026. godini.

"Vratit ćemo se na istu razinu carina za zemlje. To će biti samo na manje izravan i malo zamršeniji način", rekao je Bessent za Fox News, dodajući da je odluka Vrhovnog suda smanjila Trumpovu pregovaračku moć s trgovinskim partnerima.

Nikada korištena ovlast prema članku 122. omogućuje predsjedniku da nametne carine do 15 posto do 150 dana bilo kojoj i svim zemljama kako bi se riješili "veliki i ozbiljni" problemi s platnom bilancom. Ne zahtijeva istrage niti nameće druga proceduralna ograničenja. Nakon 150 dana, Kongres bi morao odobriti njihovo produljenje.

"Imamo alternative, sjajne alternative", rekao je Trump. "Moglo bi biti više novca. Primit ćemo više novca i bit ćemo puno jači zbog toga", rekao je Trump o alternativnim alatima.

Nalog o carinama od 10 posto opravdao je korištenje statuta iz članka 122, napominjući da SAD ima "veliki i ozbiljan deficit platne bilance" i da se situacija pogoršava.

Trump je rekao da njegova administracija također pokreće nekoliko novih istraga specifičnih za pojedine zemlje prema članku 301. Zakona o trgovini iz 1974. "kako bi zaštitili zemlju od nepoštenih trgovinskih praksi drugih zemalja i tvrtki".

Istrage su već pokrenute o Kini i Brazilu, a mogle bi 'ciljati' i druge velike trgovinske partnere, uključujući Vijetnam i Kanadu.