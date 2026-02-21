Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
izvršne naredbe

Trump uvodi globalnu carinu! Evo što to zapravo znači

Piše Hina, 21. veljače 2026. @ 08:06 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Odluka američkog predsjednika dolazi nakon što je Vrhovni sud proglasio njegove sveobuhvatne carine nezakonitima.
Najčitanije
  1. Danijela Dvornik na Instagramu - 1
    bolan osjećaj

    Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
  2. Bajkalsko jezero
    Potraga u tijeku

    Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
  3. Alysa Liu 10
    Poseban karakter

    Srce posebno kao i kosa: Klizala je iz čiste radosti, osvojila zlato, ali i simpatije svih, pa i konkurencije
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Njemački barun Felix Freiherr zu Knyphausen (49) poginuo je u lavini
potvrdila obitelj
Barun (49) poginuo u lavini: S njim je bio sin koji je spašen nakon potrage
"Zagrli za rijetke": U Hrvatskoj više od 250 tisuća ljudi živi s rijetkim bolestima
poruka solidarnosti
Više od 250 tisuća Hrvata s ovim se svakodnevno bori, pokrenuta je kampanja: "Niste nevidljivi"
Američka vojska pogodila brod u istočnom Pacifiku, ubijena tri muškarca
trgovina drogom
VIDEO Američka vojska pogodila brod u Pacifiku, ima mrtvih: Pogledajte dramatičnu snimku
Ukrajinski dronovi oštetili lokaciju u ruskoj Udmurtiji - guverner i vojni blogovi
1400 km od Ukrajine
VIDEO Ukrajinci napali duboko u Rusiji: Pogođena ključna tvornica, odjekivale eksplozije
Trump prelazi na novu globalnu carinu na uvoz od 10 posto, na snazi "gotovo odmah"
izvršne naredbe
Trump uvodi globalnu carinu! Evo što to zapravo znači
Većina PET CT uređaja u rukama je privatnika, s tim se novcem prošle godine moglo kupiti njih 6! Hoće li država ići u nabavu? "Ovo je neupitno"
javnozdravstveni sustav
Većina PET CT uređaja u rukama je privatnika, s tim se novcem prošle godine moglo kupiti njih 6! Hoće li država ići u nabavu? "Ovo je neupitno"
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
PROVJERENO: Češka i Hrvatska: Dvije stvarnosti za osobe s invaliditetom
Donosi Provjereno
Ivana je nepokretna, živi sama i ne ovisi o državi, razlog je samo jedan
Nevrijeme diljem Hrvatske
Prekipjelo im
Kaos zbog nevremena, stanovnici su očajni: "To je tragedija... Mnogi su upali u more. Ljudi su ispalili na živce!"
VREMENSKA PROGNOZA Hladno jutro i skliske ceste nakon snijega i kiše
VREMENSKA PROGNOZA
Zima još ne posustaje: Meteorologinja otkriva što nas očekuje ovog vikenda
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
Donaldu Trumpu oduzet "omiljeni alat", 800 uvoznika traže stotine milijardi dolara natrag
Nakon odluke Vrhovnog suda
Puljić o drami u SAD-u: "Trumpova reakcija je žestoka, oduzet mu je omiljeni alat"
SIPA intervenirala zbog prodaje majica sa znakom HOS-a 8
"Patria Eterna" pod istragom
Upad SIPA-e u obiteljsku kuću zbog izrade HOS majica: "To je znak ljubavi, a ne mržnje!"
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu 6
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
Bivša SDP-ovka pojačala u Saboru: Tko je zastupnica koja je dala 77. glas Plenkoviću? 4
PLENKOVIĆEVO OSIGURANJE AKO NETKO ZAŠTEKA
Bivša SDP-ovka pojačala glasanje u Saboru: Tko je zastupnica koja je dala 77. glas Plenkoviću?
Hrvatski sabor glasa o povjerenju novom ministru rada Alenu Ružiću 3
Burno u sabornici
Novi ministar dobio podršku u Saboru: Evo koliko je zastupnika bilo ZA
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero 3
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
VIDEO Milijarder odgovarao na pitanje o Jeffreyju Epsteinu, a onda ga je odvjetnik zaustavio 3
Sve snimile kamere
VIDEO Milijarder odgovarao na pitanje o Epsteinu, a onda ga je odvjetnik zaustavio: "Ubit ću te"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
Nevrijeme diljem Hrvatske
Prekipjelo im
Kaos zbog nevremena, stanovnici su očajni: "To je tragedija... Mnogi su upali u more. Ljudi su ispalili na živce!"
PROVJERENO: Češka i Hrvatska: Dvije stvarnosti za osobe s invaliditetom
Donosi Provjereno
Ivana je nepokretna, živi sama i ne ovisi o državi, razlog je samo jedan
show
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Ella Dvornik čestitala kćeri Lumi rođendan na Instagramu
''Obje znamo da će se to dogoditi...''
Poseban dan za Ellu Dvornik: Uz niz zajedničkih prizora uputila kćeri riječi pune ljubavi
zdravlje
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
zabava
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Zahladilo i u Dalmaciji! Temperatura izmjerena u Makarskoj nasmijala domaću publiku
Urnebesno
Zahladilo i u Dalmaciji! Temperatura izmjerena u Makarskoj nasmijala domaću publiku
tech
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog F-47 borbenog zrakoplova
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog F-47 borbenog zrakoplova
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Barrage-1
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
sport
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
MALO SE PROVESELILA
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
Ante Delija odradio vaganje pred UFC spektakl: Njegov protivnik puno teži
idemooo!
Ante Delija odradio vaganje pred UFC spektakl: Njegov protivnik puno teži
Sve procurilo! Vatrene čeka spektakularan dizajn nove Adidas opreme
OPA!
Sve procurilo! Vatrene čeka spektakularan dizajn nove Adidas opreme
tv
Tajne prošlosti: Učinila je to iz ljubavi, ali on to ne može shvatiti
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Učinila je to iz ljubavi, ali on to ne može shvatiti
Tajne prošlosti: Uzela joj je sve što je imala
TAJNE PROŠLOSTI
Uzela joj je sve što je imala
U dobru i zlu: Hoće li postići dogovor?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Hoće li postići dogovor?
putovanja
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Solčavska panorama
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
novac
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Zabija i na burzi
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Nemojte zakasniti
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
lifestyle
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
Alysa Liu osvojila je olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji klizačica
Poseban karakter
Srce posebno kao i kosa: Klizala je iz čiste radosti, osvojila zlato, ali i simpatije svih, pa i konkurencije
Kombinacija meda i jogurta
Moćan tim
Zašto je jako dobro dodati med u jogurt? Taj spoj nije savršen samo zbog okusa
sve
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
Alysa Liu osvojila je olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji klizačica
Poseban karakter
Srce posebno kao i kosa: Klizala je iz čiste radosti, osvojila zlato, ali i simpatije svih, pa i konkurencije
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene