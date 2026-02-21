Obavijesti Foto Video Pretražite
Alarmantno stanje! Nećete vjerovati koliko rijetko Hrvati peru zube: Ova regija je na dnu po broju posjeta stomatologu

21. veljače 2026.
Oralno zdravlje
Oralno zdravlje Foto: DNEVNIK.hr
Samo 40% Slavonaca jednom godišnje posjeti stomatologa, a četvrtina djece ima stomatološki problem.
  Bjeloruska vojska
    masovna mobilizacija?

    Stižu im hitni pozivi usred noći, šalju ih na granicu: "Odbijanje ne prihvaćaju, svi se stavljaju pod oružje"
  Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
    Piše nutricionistica

    Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
  3. Kumovi, 12.02. - 7 1:24
    KUMOVI

    ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
Najveći kongres za nokte u Zagrebu
KONGRES ZA NOKTE
Cijene manikura rastu, a trendovi se mijenjaju brže nego ikad: "Za ekstremne forme 130 eura, a s dodacima..."
Pula domaćin svečanog mimohoda Bokeljske mornarice i prvog izvedbenog kola u Areni
VELIKA OBLJETNICA
Veličanstven prizor u Areni: Više od 70 mornara u svečanim odorama prošlo ulicama Pule
Država planira stati na kraj velikim razlikama i nerealnim cijenama taksi prijevoza
PRIJEDLOG ZAKONA
Hoće li država stati na kraj nerealnim cijenama taksija? "Ruše sliku cijelog društva..."
Kijev optužio Mađarsku i Slovačku za 'ucjenu' zbog prijetnji prekidom opskrbe strujom
RASTU NAPETOSTI
Eskalacija energetskog sukoba! Kijev optužio dvije države za ucjenu: "Osuđujemo ultimatume"
Reakcije europskih čelnika na Trumpove carine
NAPETI ODNOSI
"Najveći otrov za gospodarstva Europe i SAD-a": Nižu se oštre reakcije nakon Trumpovog novog poteza
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Ella Dvornik čestitala kćeri Lumi rođendan na Instagramu
''Obje znamo da će se to dogoditi...''
Poseban dan za Ellu Dvornik: Uz niz zajedničkih prizora uputila kćeri riječi pune ljubavi
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Ljudi otkrili bizaran toranj u obliku trokuta u Area 51! Teoretičari zavjera već imaju ideje
Zanimljivo
Ljudi otkrili bizaran toranj u obliku trokuta u Area 51! Teoretičari zavjera već imaju ideje
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Promjena za dio korisnika
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Barrage-1
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Strava na Olimpijskim igrama: Poljakinnji klizaljka rasjekla lice, scene nisu za svakoga
uh, ružno
Strava na Olimpijskim igrama: Poljakinji klizaljka rasjekla lice, scene nisu za svakoga
Užas na Olimpijskim igrama: Puhač lišća zakačio skijaškog skača na zaletu
uh, neugodno
Užas na Olimpijskim igrama: Puhač lišća zakačio skijaškog skakača na zaletu
Englezi bruje o Tudorovu potezu prvog radnog dana: Ustao je i prišao novinarima
zanimljivo
VIDEO Englezi bruje o Tudorovu potezu prvog radnog dana: Prišao je novinarima i napravio ovo
Kumovi: ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
KUMOVI
ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
Kumovi: Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
Survivor: Survivor počinje u ponedjeljak, 2. ožujka – Upoznajte kandidate pete sezone!
SURVIVOR
Survivor počinje u ponedjeljak, 2. ožujka – Upoznajte kandidate pete sezone!
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Solčavska panorama
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Kakva ideja!
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Dostupne svuda
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Zabija i na burzi
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Kombinacija meda i jogurta
Moćan tim
Zašto je jako dobro dodati med u jogurt? Taj spoj nije savršen samo zbog okusa
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
