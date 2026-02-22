Trump dobiva udarac za udarcem uoči važnog govora

Donald Trump vladao je Sjedinjenim Državama godinu dana uz malo prepreka na svom putu, no sada, dok se priprema za svoj govor o stanju nacije u utorak, opterećen je obratima Vrhovnog suda po pitanju carina, pogoršanjem javnog mnijenja o njegovu obračunu s imigracijom i sve većom zabrinutošću zbog gospodarstva, piše France Presse.

Malo je vjerojatno da će Trump ustuknuti u svom govoru, toj američkoj političkoj instituciji u udarnom terminu, gdje Kongres poziva predsjednika da predstavi svoja postignuća i izloži svoj plan. No, njegovo hvalisanje bit će manje oštro prema demokratima i svjetskim vođama koji su do ovog trenutka bili pregaženi njegovim programom.

Vrhovni sud je u petak uputio oštar prijekor Trumpovu korištenju carina, koje je često nametao državama proizvoljno, putem obične objave na društvenim mrežama, u pokušaju da dobije prednost u diplomatskim pitanjima koja su ponekad potpuno nepovezana s trgovinom.

Istog dana vladini podaci pokazali su da je američko gospodarstvo raslo po godišnjoj stopi od 1,4 posto u razdoblju od listopada do prosinca – što je znatno ispod stope od 2,5 posto koju su analitičari predviđali za to tromjesečje. Ispitivanja javnog mnijenja u međuvremenu pokazuju rastuće nezadovoljstvo troškovima života, kao i Trumpovim obračunom s neidentificiranim imigrantima.

Troškovi života

Trumpova strategija prema inflaciji do sada je bila da ne popušta ni milimetra. "Pobijedio sam u borbi za priuštivost", rekao je Trump tijekom govora u jugoistočnoj državi Georgiji u četvrtak.

No, "ne možete porukama nadvladati ekonomiju. Ljudi znaju koliko troše", rekao je za AFP Todd Belt, profesor političkih znanosti na Sveučilištu George Washington.

"Ljudi postaju vrlo ogorčeni kada im se govori nešto za što znaju da nije istina", dodao je, što se odnosi i na troškove života, ali i na obračun s imigrantima, za koji su mnogi Amerikanci pogrešno vjerovali da će se usredotočiti na deportaciju nasilnih kriminalaca.

Američki birači pokazali su se iznimno osjetljivima na ekonomska pitanja, koja su djelomično potopila Trumpovog prethodnika Joea Bidena, a sada prijete republikancima. To je posebno važno u svjetlu kongresnih izbora u studenom na kojima se odlučuje o sastavu Zastupničkog doma i trećine Senata. Trump je već upozorio da bi demokrati, ako preuzmu kontrolu, mogli pokušati pokrenuti njegov opoziv.

Povlačenje?

Čak je i inače bombastični Trump posljednjih dana ustuknuo, uključujući trenutak kada je na njegovu Truth Social računu objavljen rasistički video prikaz Baracka Obame – prvog crnog predsjednika u zemlji. Bijela kuća pokušala je ignorirati to pitanje prije nego što je ustvrdila da ga je objavio neimenovani pomoćnik, dok su čak i lojalni članovi Kongresa istupili iz redova kako bi kritizirali predsjednika.

Nakon što su savezni imigracijski agenti ubili dvoje američkih državljana tijekom svojih opsežnih operacija u Minneapolisu, administracija je objavila da smanjuje raspoređivanje snaga u tom gradu, koji je bio poprište masovnih prosvjeda.

Na međunarodnoj sceni osnovana je radna skupina SAD-Danska-Grenland kako bi se raspravilo o sigurnosnim problemima Washingtona na Arktiku, ali Trump je morao ublažiti svoje prijetnje o zauzimanju Grenlanda.

Nametnuo je opću carinu od 10 posto na uvoz u Sjedinjene Države nakon što je Vrhovni sud u petak odbio njegove prethodne carine, no to i dalje znači da neke nacije sada trguju po nižim stopama nego što su dogovorile pod njegovim prethodnim nametima. Administracija je obećala pronaći druge načine za provedbu carina, koje je Trump dan kasnije povećao sa 10 na 15 posto, dok je istovremeno osudila "bezakonje" suda.

U međuvremenu, osporavanja Trumpovih politika polako se probijaju kroz sudove. No, iako je Trump donekle ukoren, Zastupnički dom i Senat i dalje su pod kontrolom republikanaca – za sada. A sam Trump bit će u Bijeloj kući do 2029. godine.