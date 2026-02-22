Obavijesti Foto Video Pretražite
činio se nezaustavljiv

Trump dobiva udarac za udarcem uoči važnog govora

22. veljače 2026.
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Američki predsjednik Donald Trump priprema se za govor o stanju nacije u jeku rastućih političkih napetosti u zemlji.
  1. Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
    Piše nutricionistica

    Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
  2. Robert Prosinečki 27
    preslatko!

    Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog Vatrenog
  3. Bjeloruska vojska
    masovna mobilizacija?

    Stižu im hitni pozivi usred noći, šalju ih na granicu: "Odbijanje ne prihvaćaju, svi se stavljaju pod oružje"
Sustav nemoćan pred problemom mentalnih bolesnika koji uznemiravaju susjede
svakodnevni problem
Građani zbog ovog strahuju za svoj život, a sustav je nemoćan: "Ljudi su uznemireni, svaki dan imamo intervencije"
Tko je otvoren ove nedjelje 21. veljače? Imamo detaljan popis
SVE NA JEDNOM MJESTU
Pogledajte popis trgovina koje su danas otvorene: U Zagrebu rade i dva centra
Najveći kongres za nokte u Zagrebu
KONGRES ZA NOKTE
Cijene trenda za kojim su lude Hrvatice idu i do 150 eura: "Svaki dodatak se naplaćuje"
Država planira stati na kraj velikim razlikama i nerealnim cijenama taksi prijevoza
PRIJEDLOG ZAKONA
Hoće li država stati na kraj nerealnim cijenama taksija? "Ruše sliku cijelog društva..."
Pula domaćin svečanog mimohoda Bokeljske mornarice i prvog izvedbenog kola u Areni
VELIKA OBLJETNICA
Veličanstven prizor u Areni: Više od 70 mornara u svečanim odorama prošlo ulicama Pule
Značajno smanjene prometne gužve u povijesnoj jezgri Dubrovnika
ZONA OGRANIČENJA
Grad naplatio 400.000 eura kazni i smanjio prometne gužve: Dio građana u šoku zbog paprenih iznosa
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
Poražavajuće stanje oralnog zdravlja na istoku Hrvatske
Zabrinjavajuće
Alarmantno stanje! Nećete vjerovati koliko rijetko Hrvati peru zube: Ova regija je na dnu po broju posjeta stomatologu
Stabilno i razmjerno toplo vrijeme, uz više sunca i proljetne temperature.
VREMENSKA PROGNOZA
Veljača nam je donijela dosta naleta zime: Meteorolog otkriva što nas čeka do kraja mjeseca
Uz Dabru pjevali i svirali i policajci? Jedan se sam prijavio 19
Slavlje na pokladama
Na snimci s Dabrom svirali i policajci: Jedan se sam javio
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu 9
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
Đujić: Podrška koju SDP i Možemo! zajedno uživaju garantira preuzimanje vlasti 6
unutarstranački izbori
SDP priprema novo vodstvo, šuška se o imenima: "Spremni smo preuzeti vlast"
Josip Dabro odgovorio na pritiske i kritike zbog prijedloga zabrane komunističkih simbola. 5
"Spavam snom pravednika"
Dabro se oglasio: "Znam da smetam. Znao sam kome stajem na žulj..."
Trump prelazi na novu globalnu carinu na uvoz od 10 posto, na snazi "gotovo odmah" 4
izvršne naredbe
Trump uvodi globalnu carinu! Evo što to zapravo znači
Značajno smanjene prometne gužve u povijesnoj jezgri Dubrovnika
ZONA OGRANIČENJA
Grad naplatio 400.000 eura kazni i smanjio prometne gužve: Dio građana u šoku zbog paprenih iznosa
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
zapalila društvene mreže
Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
9 slavnih osoba koje su izgubile su bitku s rakom prije 50-e
Ne bira godine, status ni slavu
9 slavnih osoba koje su izgubile su bitku s rakom prije 50-e
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Primijetio mačka kako stalno ulazi u staklenik, a onda je otkrio i razlog zašto
Zanimljivo
Primijetio mačka kako stalno ulazi u staklenik, a onda je otkrio i razlog zašto
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Promjena za dio korisnika
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Neugodno iznenađenje iz Googlea za dio korisnika karata
Testiranje ili…?
Neugodno iznenađenje iz Googlea za dio korisnika karata
VIDEO Martinjak u minuti riješio bivšeg UFC borca i zadržao pojas prvaka
NEMA MU RAVNOG
VIDEO Martinjak u minuti riješio bivšeg UFC borca i zadržao pojas prvaka
VIDEO Ante Budimir zabio Real Madridu pred Zlatkom Dalićem i Vedranom Ćorlukom
Hladno pospremio
VIDEO Ante Budimir zabio Real Madridu: Kamere uhvatile reakciju Dalića i Ćorluke
Užas na Olimpijskim igrama: Puhač lišća zakačio skijaškog skača na zaletu
uh, neugodno
Užas na Olimpijskim igrama: Puhač lišća zakačio skijaškog skakača na zaletu
Kumovi: ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
KUMOVI
ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
Kumovi: Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
Survivor: Survivor počinje u ponedjeljak, 2. ožujka – Upoznajte kandidate pete sezone!
SURVIVOR
Survivor počinje u ponedjeljak, 2. ožujka – Upoznajte kandidate pete sezone!
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Kakva ideja!
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Turci ga obožavaju: Svilenkasta slastica od mlijeka koja slast duguje (blago rečeno) neuobičajenom sastojku za kolače
Podsjeća na tres leches
Turci je obožavaju: Svilenkasta slastica od mlijeka koja slast duguje (blago rečeno) neuobičajenom sastojku za kolače
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Dostupne svuda
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Zabija i na burzi
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Kombinacija meda i jogurta
Moćan tim
Zašto je jako dobro dodati med u jogurt? Taj spoj nije savršen samo zbog okusa
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
