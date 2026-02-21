Veličanstven prizor u Areni: Više od 70 mornara u svečanim odorama prošlo ulicama Pule
21. veljače 2026. @ 21:47
Povodom 30. obljetnice Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice, Pula je bila domaćin.
Pula je bila domaćin svečanog mimohoda Bokeljske mornarice u povodu 30. obljetnice rada Hrvatske bratovštine Istarske županije. Tim je povodom prvi put u pulskoj Areni izvedeno tradicionalno kolo Bokeljske mornarice.
U događaju je sudjelovalo oko 70 članova u tradicionalnim odorama, a uz domaće članove, u Pulu su pristigli i predstavnici iz Zagreba, Rijeke, Splita te Boke kotorske.
Bokeljska mornarica baštini tradiciju proslave svetog Tripuna i čuva pomorsku povijest koja se prenosi s koljena na koljeno više od 1200 godina. U događaju je sudjelovao i mali admiral iz Kotora, simbolično nastavljajući obiteljsku tradiciju.
Kolo, koje je izvedeno u pulskoj Areni, simbolizira pomorski život kroz različite figure i pokrete te je dio nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, budući da je Bokeljska mornarica prije pet godina upisana na UNESCO-ov popis.
