Ključni Epsteinov suradnik trebao je svjedočiti, a onda je sve iznenada propalo: Kasnije je pronađen mrtav u ćeliji

Francuski modni agent 2016. godine bio je spreman surađivati s američkim tužiteljima i otkriti informacije o mreži seksualne trgovine Jeffreyja Epsteina, no pregovori su iznenada prekinuti.

Dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa otkrivaju da je Jean-Luc Brunel, dugogodišnji suradnik Jeffreyja Epsteina, još 2016. godine bio spreman surađivati s američkim vlastima i pružiti informacije o mreži seksualne trgovine maloljetnicama.

Prema bilješkama saveznog tužitelja iz veljače 2016., Brunelov odvjetnik naveo je da njegov klijent "regrutira djevojke za Epsteina" te da posjeduje inkriminirajuće fotografije. U istim bilješkama stoji da je Brunel "htio surađivati" i da se "boji kaznenog progona". Razmatrana je mogućnost da se pojavi u Uredu američkog državnog odvjetnika u New Yorku i svjedoči u zamjenu za imunitet.

U pregovore su bili uključeni i odvjetnici žrtava, a prema njihovim navodima, Brunel je bio spreman iznijeti detalje o načinu na koji su djevojke vrbovane te imenovati osobe uključene u operaciju. No pregovori su naglo prekinuti, objavio je Wall Street Journal.

Dokumenti pokazuju da je Epstein doznao za kontakte između Brunela i tužitelja. U jednom e-mailu upućenom odvjetnici s kojom je redovito komunicirao naveo je da Brunel planira otići u tužiteljstvo te spomenuo zahtjev od tri milijuna dolara kako bi odustao od suradnje. U istoj je komunikaciji doveo u pitanje vjerodostojnost Brunelova odvjetnika i njegovih suradnika.

Nakon toga Brunel je prekinuo pregovore i više nije surađivao s američkim vlastima. Prema kasnijem podnesku iz 2021. godine, tužiteljica koja je vodila bilješke izjavila je da je o sastanku obavijestila kolege iz Ureda državnog odvjetnika i FBI-ja, ali formalna istraga tada nije otvorena.

Epstein je ostao na slobodi još tri godine, sve do srpnja 2019. godine, kada je ponovno uhićen pod optužbama za seksualnu trgovinu maloljetnicama. U kolovozu iste godine pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u New Yorku, a smrt je službeno proglašena samoubojstvom.

Brunel je godinama bio važna figura u Epsteinovu krugu. Kao osnivač modne agencije sudjelovao je u dovođenju mladih žena iz Europe i Rusije u Sjedinjene Države te im je osiguravao radne vize i smještaj. Prema dokumentima, agencija je služila i kao paravan za vrbovanje djevojaka.

Francuske vlasti uhitile su Brunela krajem 2020. godine pod optužbama za silovanje i trgovinu maloljetnicama. U veljači 2022. pronađen je obješen u zatvorskoj ćeliji u Parizu. I njegova je smrt okarakterizirana kao samoubojstvo.

Novoobjavljeni dokumenti otvaraju pitanje je li 2016. propuštena prilika da se Epsteinova mreža razotkrije i zaustavi ranije. Odvjetnici žrtava tvrde da bi Brunelovo svjedočenje moglo značajno ubrzati postupke i spriječiti nova zlostavljanja koja su se, prema njihovim navodima, nastavila u godinama koje su uslijedile.