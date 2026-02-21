"Najveći otrov za gospodarstva Europe i SAD-a": Nižu se oštre reakcije nakon Trumpovog novog poteza

Američki predsjednik Donald Trump najavio je povećanje privremene carinske stope na uvoz iz svih zemalja s 10 na 15 posto, nakon što je Vrhovni sud presudio protiv njegova carinskog programa.

Uslijedile su reakcije europskih čelnika koji upozoravaju na moguće štetne posljedice te odluke.

Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je na "otrov stalne neizvjesnosti oko carina". Istaknuo je da će blisko surađivati s drugim državama članicama Europske unije kako bi usuglasili zajedničko stajalište.

"Najveći otrov za gospodarstva Europe i SAD-a je ta stalna neizvjesnost oko carina. Ta neizvjesnost mora prestati", poručio je Merz.

Oštre poruke stigle su i iz Velike Britanije. Čelnik Liberalnih demokrata Ed Davey, dugogodišnji Trumpov kritičar, izjavio je da bi britanska vlada trebala tužiti američkog predsjednika.

Trumpa je nazvao "najopasnijim i najštetnijim američkim predsjednikom modernog doba". Poručio je da bi premijer Keir Starmer trebao tužiti Trumpa za 100 milijardi dolara zbog, kako tvrdi, štete nanesene cijeloj zemlji.

"To je jedini jezik koji on razumije", rekao je Davey i dodao da je dosadašnji pristup britanske vlade bio pogrešan. "Ne možete se dodvoravati nasilniku", izjavio je.

Britanska vlada poručila je da očekuje nastavak svojeg "povlaštenog trgovinskog položaja" sa SAD-om. Glasnogovornik je izjavio da će Ujedinjeno Kraljevstvo surađivati sa SAD-om kako bi utvrdilo "kako će presuda utjecati na carine za Ujedinjeno Kraljevstvo i ostatak svijeta", prenosi Sky News.

Iako britanski dužnosnici smatraju da odluka neće utjecati na trgovinu između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, uključujući sektor čelika, automobila i farmaceutskih proizvoda, otvara se pitanje hoće li ti sporazumi ostati na snazi.

Trump je izjavio da neki sporazumi dogovoreni nakon uvođenja recipročnih carina više neće vrijediti. "Neki ostaju na snazi. Mnogi ostaju. Neki neće i bit će zamijenjeni drugim carinama", rekao je američki predsjednik.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osvrnuo se na odluku američkog Vrhovnog suda.Istaknuo je važnost vladavine prava i institucija. "Dobro je da u demokracijama postoje vlast i protuteža vlasti. To treba pozdraviti", rekao je.

Poručio je da će Francuska pažljivo analizirati posljedice Trumpove odluke te se prilagoditi okolnostima.

"Pomno ćemo razmotriti točne posljedice, što se može učiniti, i prilagodit ćemo se", rekao je Macron.