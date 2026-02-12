Trump će objaviti plan obnove Gaze težak milijarde dolara: Odboru za mir se pridružio i Izrael

Američki predsjednik Donald Trump objavit će plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara i detalje o raspoređivanju stabilizacijskih snaga koje su odobrili Ujedinjeni narodi za palestinsku enklavu, na prvom formalnom sastanku svog Odbora za mir sljedeći tjedan, izjavila su u četvrtak dva visoka američka dužnosnika.

Očekuje se da će delegacije iz najmanje 20 zemalja prisustvovati sastanku u Washingtonu, kojim će Trump predsjedati 19. veljače, rekli su dužnosnici Reutersu pod uvjetom anonimnosti.

Trump je 23. siječnja u švicarskom gradu Davosu osnovao Odbor za mir, što je UN-ovo Vijeće sigurnosti podržalo kao dio Trumpovog plana za Gazu.

Dok su se regionalne bliskoistočne sile, uključujući Tursku, Egipat, Saudijsku Arabiju i Katar, kao i velike zemlje u razvoju poput Indonezije, pridružile odboru, globalne sile i tradicionalni zapadni saveznici SAD-a bili su oprezniji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u srijedu tijekom posjeta Washingtonu da se Izrael također pridružio Odboru za mir.

Trump je izazvao zabrinutost da bi njime mogao pokušati riješiti druge sukobe diljem svijeta i natjecati se s Ujedinjenim narodima. Američki dužnosnici rekli su da će se prvi sastanak usredotočiti isključivo na Gazu.

Središnji dio sastanka trebala bi biti Trumpova najava fonda za Gazu vrijednog više milijardi dolara, koji će uključivati novčane doprinose članova odbora. Jedan dužnosnik nazvao je ponude "velikodušnima" i rekao da Sjedinjene Države nisu uputile nikakve eksplicitne zahtjeve za donacije. Dužnosnici su dodali da će Trump javno obznaniti svotu prikupljenog novca.

Stabilizacijske snage

Raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga ključni je dio sljedeće faze Trumpovog plana za Gazu, koji je najavljen u rujnu. Krhko primirje u dvogodišnjem ratu započelo je 10. listopada, nakon čega je Hamas oslobodio taoce, a Izrael pritvorene Palestince.

Trump će objaviti da neke zemlje planiraju osigurati nekoliko tisuća vojnika stabilizacijskim snagama koje bi se trebale rasporediti u Gazi u narednim mjesecima, rekli su dužnosnici.

Primarni fokus za sada je razoružavanje boraca Hamasa koji oklijevaju predati svoje oružje. Prema Trumpovom planu, članovi Hamasa koji se obvežu na miran suživot dobit će amnestiju te će onima koji žele napustiti Gazu biti osiguran siguran prolaz u zemlje primateljice.

Sastanak Odbora za mir također će uključivati detaljna izvješća o radu Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom, koji je osnovan kako bi preuzeo svakodnevnu civilnu upravu Pojasa Gaze od Hamasa. Taj je odbor objavio svoje članove i održao prvi sastanak u siječnju.

Druga pitanja ticat će se humanitarne pomoći i policije u Gazi, dodali su dužnosnici.