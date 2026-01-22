Trumpov zet predstavio "master plan" mira za Gazu: Izgleda kao prospekt za investicije u nekretnine

Nakon što je njegov punac i predsjednik SAD-a Donald Trump predstavio na Svjetskom ekonomskom forumu svoj Odbor za mir, na pozornicu je izašao i zet Jared Kushner, ključan čovjek za posredovanje u mirovnom planu za Gazu.

Na pozornici u Davosu Kushner je otkrio "master plan" za budućnost Gaze, a pritom je pokazao i kartu na kojem su ucrtana zemljišta u Gazi i faze razvoja. Kushner je najavio da se taj glavni plan provodi po fazama i da će uključivati smještaj za radnu snagu, stopostotnu zaposlenost i "priliku za sve".

Plan za Gazu - 4 Foto: Screenshot/Youtube

"Ljudi nas pitaju koji nam je plan B", kaže Kushner. "Nemamo plan B, imamo plan. Potpisali smo sporazum. Svi smo predani tomu da taj sporazum funkcionira."

Iza Kushnera se vrte slajdovi na kojim se vide futuristički Gaza city i Rafah. Čitav "plan" djeluje kao prospekt za nekretninske investitore, a ne nešto što bi trebalo okončati 80 godina sukoba na Bliskom istoku.

"Postoji glavni plan. Radit ćemo to postupno na Bliskom istoku. Grade gradove poput ovog, znate, za dva, tri milijuna ljudi. Ovo izgrade za tri godine. Dakle, ovakve stvari su vrlo izvedive ako ih ostvarimo."

Plan za Gazu - 3 Foto: Screenshot/Youtube

Kushner je govor završio žalbom da vidi s obiju strana sukoba "mnogo ljudi koji pokušavaju eskalirati. Samo da se sve smiri na 30 dana."

"Mislim da je rat završen, dajmo sve od sebe da pokušamo surađivati, naš cilj ovdje je mir između Izraela i palestinskog naroda. Svi žele živjeti mirno, svi žele živjeti dostojanstveno, usmjerimo svoje napore na promicanje onih koji rade na izgradnji ovoga", zaključio je Kushner.

Plan za Gazu - 2 Foto: Screenshot/Youtube

Punac Donald Trump ponovno je izašao pozornicu kako bi zahvalio zetu Jaredu Kushneru i njegovu izaslaniku Steveu Witkoffu na njihovu radu u pregovorima o mirovnom sporazumu i razvoju plana za teritorij.

Također je podijelio svoje razmišljanje o onome što je Kushner nazvao "master planom".

Plan za Gazu - 1 Foto: Screenshot/Youtube

"U srcu sam osoba koja se bavi nekretninama, a sve se svodi na lokaciju, pa sam rekao: 'Pogledajte ovu lokaciju na moru, pogledajte ovaj prekrasan komad nekretnine, što bi mogao biti za toliko ljudi.' Bit će tako, tako sjajno. Ljudi koji žive tako loše živjet će tako dobro. Ali sve je počelo s lokacijom", oduševljeno je završio Trump.