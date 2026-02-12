Građani na rubu očaja: "Situacija je brutalna. Nisam našla ništa ispod četiri tisuće..."

U Hrvatskoj nedostaje više od 236 tisuća nekretnina. To je jedan od razloga zašto mladi s roditeljima žive u prosjeku do 33. godine.
Cilj je do 2030. izgraditi više od 20 tisuća stambenih jedinica.
Cijena kvadrata priuštivih stanova ovisit će o nekoliko kriterija. Primjerice, mora li država najprije otkupiti zemljište na kojem će graditi ili ne.
Stiže zakon o priuštivom stanovanju
Trenutačne cijene na tržištu mnogima su nedostižne, a šesto tisuća nekretnina u Hrvatskoj je prazno.
Novi zakon predviđa veći udio stanova za najam u novogradnji javnog investitora, bit će obvezno da u zgradama koje imaju više od deset stanova, njih 50 posto bude u funkciji najma. Ako zgrada ima manje od deset stanova, onda svi moraju biti za najam, ne za prodaju.
