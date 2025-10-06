Trump šalje Nacionalnu gardu na ulice još jednog grada, sutkinja ga blokirala: "Ovo je zapanjujuća zloupotreba zakona i moći"

Predsjednik SAD-a Donald Trump premješta oko 200 pripadnika Nacionalne garde Kalifornije iz područja Los Angelesa u Portland u Oregonu, priopćio je Pentagon u nedjelju, iako su obje savezne države zajednički podnijele tužbu saveznom sudu kako bi to blokirale.

U kratkoj izjavi Pentagon je naveo da će trupe "podržavati američku Imigracijsku i carinsku službu te druge savezne službenike u obavljanju službenih dužnosti, uključujući provedbu saveznog zakona i zaštitu savezne imovine".

Objava je uslijedila nakon što je savezni sudac kasno u subotu privremeno blokirao Trumpa da rasporedi 200 pripadnika oregonske Nacionalne garde u grad Portland, navodeći nedostatak dokaza da su nedavni prosvjedi opravdali takav potez.

Pripadnici Nacionalne garde su milicijske snage koje djeluju na razini saveznih država i odgovaraju svojim guvernerima, osim kada ih se pozove u saveznu službu.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom izjavio je da će tužiti Trumpovu administraciju iako su trupe "već na putu".

Kasno u nedjelju, Kalifornija se pridružila postojećoj saveznoj tužbi koju je podnio Oregon, s ciljem blokiranja raspoređivanja vojnika iz obje države.

"Ovo je zapanjujuća zloupotreba zakona i moći. Trumpova administracija bez srama napada samu vladavinu prava", rekao je Newsom u objavi na X-u, procijenivši da će biti poslano 300 pripadnika.

Na upit Reutersa da razjasni razliku između podataka Pentagona i Newsoma, glasnogovornik ureda guvernera Kalifornije rekao je da se u Portland raspoređuje 300 vojnika, od kojih je 200 već na putu.

Savezni sudac 2. rujna blokirao je Trumpovu administraciju da koristi američke trupe u Kaliforniji za borbu protiv kriminala, ali ta je presuda trenutačno na čekanju dok traje žalbeni postupak.

Kao rezultat toga, trupe Nacionalne garde koje idu u Oregon ostaju federalizirane i pod Trumpovim zapovjedništvom.

Protivljenje lokalnih dužnosnika

Raspoređivanje u Oregonu najnoviji je primjer Trumpovog širenja korištenja američke vojske u njegovom drugom mandatu, uključujući raspoređivanje vojnika duž američke granice i naredbi da ubijaju osumnjičene krijumčare droge na brodovima kod Venezuele.

Nacionalna garda već je raspoređena u Los Angelesu i Washingtonu, a Trump je poručio da će vojnike poslati i u niz drugih gradova, bez obzira na prigovore lokalnih dužnosnika.

Portland je osporio Trumpove pokušaje da federalizira njegovu Nacionalnu gardu, tvrdeći da Trump preuveličava prijetnju prosvjeda protiv njegove imigracijske politike kako bi opravdao ilegalno preuzimanje kontrole nad državnim jedinicama.

Država je tvrdila da Trumpovo raspoređivanje krši nekoliko saveznih zakona i suvereno pravo države da nadzire vlastite građane. Nakon što se pridružio tužbi Oregona, glavni državni odvjetnik Kalifornije Rob Bonta rekao je novinarima da se nadaju sudskom nalogu već u nedjelju navečer.

Govoreći novinarima u Bijeloj kući ranije u nedjelju, Trump je ponovio svoj opis Portlanda kao grada preplavljenog bezakonjem. "Imate agitatore, pobunjenike", rekao je.

No, američka okružna sutkinja Karin Immergut, koju je Trump imenovao tijekom svog prvog mandata, presudila je u subotu da, iako predsjedniku treba dati "veliku razinu povjerenja" u vojnim odlukama, Trump ne može ignorirati činjenice na terenu.

Prihvaćanje Trumpovih pravnih argumenata značilo bi da bi mogao "slati vojne trupe praktički bilo gdje i bilo kada" i "riskirati zamagljivanje granice između civilne i vojne savezne vlasti - na štetu ove nacije", dodala je.

Trump je u nedjelju izjavio da ne zna koji je sudac donio subotnju presudu, ali da su ga loše savjetovali oni koji su mu preporučili to imenovanje tijekom prvog mandata. "Taj sudac bi se trebao sramiti", rekao je Trump o Immergut, zamijenivši njezin spol.

Trumpova administracija u nedjelju je uložila žalbu na Immergutinu odluku, tvrdeći da je Vrhovni sud prije 200 godina odlučio da Kongres prepušta predsjedniku ovlast da pozove pripadnike Nacionalne garde.

U subotu je guverner Illinoisa JB Pritzker, demokrat, u objavi na društvenim mrežama rekao da se Trump priprema poslati 300 pripadnika Nacionalne garde u Chicago, unatoč njegovom protivljenju.

Sutkinja privremeno zabranila Trumpu slanje Nacionalne garde u Portland

Savezna sutkinja u Oregonu u nedjelju je privremeno blokirala administraciju predsjednika Donalda Trumpa da pošalje bilo kakve pripadnike Nacionalne garde u Portland, što je udarac za predsjednika koji nastoji rasporediti vojsku u gradove unatoč protivljenju demokratskih čelnika.

Presuda sutkinje Karin Immergut uslijedila je nakon što je Trumpova administracija odlučila pozvati trupe iz Kalifornije i Teksasa, samo dan nakon što je privremeno zabranila raspoređivanje 200 pripadnika Nacionalne garde Oregona u Portland.

Immergut je rekla kako nema dokaza da su nedavni prosvjedi zahtijevali prisutnost vojnika Nacionalne garde, bez obzira na to iz koje savezne države su došli.

"Kako dovođenje federalizirane Nacionalne garde iz Kalifornije ne bi bilo u izravnoj suprotnosti s odlukom koju sam donijela jučer", upitala je Immergut odvjetnika Trumpove administracije tijekom saslušanja u nedjelju navečer.

Odluka donesena u nedjelju, koja će ostati na snazi ​​barem do 19. listopada, znači da administracija predsjednika Trumpa ne može poslati nijednog pripadnika Nacionalne garde u Portland dok Oregon i Kalifornija traže dugoročniju presudu.

Bijela kuća i Pentagon nisu odmah dali komentar.