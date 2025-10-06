Obavijesti Foto Video Pretražite
čeka se odgovor Bijele kuće

Trump šalje Nacionalnu gardu na ulice još jednog grada, sutkinja ga blokirala: "Ovo je zapanjujuća zloupotreba zakona i moći"

Piše Hina, 06. listopada 2025. @ 07:32
Nacionalna garda SAD
Nacionalna garda SAD Foto: Afp
Savezna sutkinja u Oregonu u nedjelju je privremeno blokirala administraciju predsjednika Donalda Trumpa da pošalje bilo kakve pripadnike Nacionalne garde u Portland.
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Roko Kolarić u drugoj emisiji showa Supertalent
Mali frajer velikog glasa
Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Baretove pjesme o kojoj će se dugo pričati!
Gdje je danas Madeline Zima iz "Dadilje"?
nije više mala
Sjećate li se Gracie iz "Dadilje"? Danas je prava ljepotica!
zdravlje
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
5 dodataka prehrani koje ne biste trebali uzimati, prema mišljenju nutricionista
Oprez!
5 dodataka prehrani koje ne biste trebali uzimati, prema mišljenju nutricionista
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Doktor otkrio kako nikad ne bi uzeo česti dodatak prehrani! Podijelio važan razlog
Zdravlje na prvom mjestu
Doktor otkrio kako nikad ne bi uzeo česti dodatak prehrani! Podijelio važan razlog
Mačka dobila novog cimera, njezina reakcija je hit
Što je to?
Mačka dobila novog cimera, njezina reakcija je hit
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Nepozvani gosti
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Nije puno, ali statistički značajno
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
"Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
Nevjerojatno otkriće
"Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
Lokomotiva šokirala Dinamo u Maksimiru: Drugi poraz Modrih u prvenstvu
Veliko iznenađenje
Lokomotiva šokirala Dinamo u Maksimiru: Drugi poraz Modrih u prvenstvu
Tužna vijest iz SAD-a: Preminuo Dragan Popović, bivši igrač Hajduka
Objavio klub
Tužna vijest: Preminuo bivši igrač Hajduka, bio je ikona u SAD-u
Navijači Barcelone nakon debakla sasuli paljbu na Roberta Lewandowskog
Tragičar
Navijači Barcelone nakon debakla sasuli paljbu na legendu: "Šaljite ga u Saudijsku Arabiju"
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Did Tunja
2U1
Kakav nastup pun emocija! Dražen pod hitno treba otići na Broadway ili u Hollywood!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Roko Kolarić
PRAVI FRAJER
Tek ćemo čuti za Roka! Nakon ovog nastupa broj obožavatelja definitivno će porasti!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Papi Bucket
KOKOŠI
Ovaj cover Majine pjesme morate čuti! Ostali smo bez riječi!
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
Piškote, vanilija i čokolada: Recept za kremasti talijanski klasik koji ne izlazi iz mode
Zuppa inglese
Piškote, vanilija i čokolada: Recept za kremasti talijanski klasik koji ne izlazi iz mode
Jelo kojeg će uvijek biti premalo: Zapečena tjestenina s bundevom, kozjim sirom i slaninom
Tješi i grije
Jelo kojeg će uvijek biti premalo: Zapečena "jesenska" tjestenina sa sirom i slaninom
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Posao za hrvatske tekstilce
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
Predvidite kašnjenja
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
Ana Gruica Uglešić na premijeri Lutikine kuće u Zarinom kariranom odijelu 2025.
Model za 60 eura
Hlače Ane Gruice Uglešić su veliki jesenski hit, a sjajan su izbor za posao i odlazak u kazalište
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
Odlične kombinacije
Par sa špice tako je dobro usklađen, da ih ne možemo prestati gledati, top su
