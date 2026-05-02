Trump proširio sankcije protiv ove zemlje, oglasio se ministar: "Nećete nas zastrašiti"

Predsjednik SAD-a Donald Trump u petak je potpisao izvršnu uredbu kojom se proširuju američke sankcije protiv kubanske vlade, rekla su dva dužnosnika Bijele kuće za Reuters, nastojeći pojačati pritisak na Havanu nakon svrgavanja venezuelskog čelnika Nicolasa Madura.

Nove sankcije usmjerene su na osobe, subjekte i povezane osobe koje podržavaju sigurnosni aparat kubanske vlade ili su suučesnici u korupciji ili ozbiljnim kršenjima ljudskih prava, kao i agente, dužnosnike ili pristaše vlade, rekli su dužnosnici.

Nije odmah bilo jasno tko je točno pogođen sankcijama prema uredbi, o kojoj je izvijestio Reuters.

No, kopija uredbe koju je objavila Bijela kuća navodi da se sankcije mogu primijeniti na "bilo koju stranu osobu" koja posluje u "energetskom, obrambenom i srodnom materijalu, metalima i rudarstvu, financijskim uslugama ili sigurnosnom sektoru kubanskog gospodarstva ili bilo kojem drugom sektoru kubanskog gospodarstva".

Uredba ovlašćuje sekundarne sankcije za provođenje ili olakšavanje transakcija s onima koji su meta uredbe, rekli su dužnosnici.

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez, rekao je da zemlja odbacuje nove mjere, koje su najavljene tijekom tradicionalnih proslava Prvog svibnja. Rodriguez je rekao da te "jednostrane mjere" krše Povelju Ujedinjenih naroda i imaju za cilj nametanje "kolektivne kazne protiv kubanskog naroda".

"SAD nema nikakvo pravo nametati mjere protiv Kube ili protiv trećih zemalja ili subjekata", rekao je Rodriguez na društvenim mrežama. "Neće nas zastrašiti".

Trump pojačava pritisak

Nove sankcije najnoviji su udar Trumpove administracije protiv Kube, za koju je predsjednik više puta izjavio da je blizu kolapsa. Pod Trumpom, američke snage pokrenule su napade na brodove koji navodno prevoze drogu kod Venezuele i ušle u Caracas kako bi uhvatile predsjednika Nicolasa Madura. Trump je, bez navođenja detalja, rekao da je Kuba sljedeća.

Dužnosnici su rekli da Trumpova naredba sadrži implicitno upozorenje Kubi, optužujući vladu Havane da se povezuje s Iranom i militantnim skupinama poput Hezbolaha.

"Kuba pruža permisivno okruženje za neprijateljske strane obavještajne, vojne i terorističke operacije manje od 100 milja od američke domovine", rekao je jedan dužnosnik.

SAD već dugo zahtijeva od Kube da otvori svoje državno gospodarstvo, plati odštetu za imovinu koju je oduzela vlada bivšeg vođe Fidela Castra i održi "slobodne i poštene" izbore. Kuba je izjavila da njezin oblik socijalističke vlade nije predmet pregovora.