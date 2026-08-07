Trump izdao kontroverznu naredbu: Vrhovni sud već ju je jednom srušio

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u četvrtak dvije izvršne naredbe u novom, ali užem pokušaju ograničavanja državljanstva po rođenju, obnavljajući svoj izazov odredbi američkog Ustava nakon što je Vrhovni sud odbacio njegov prethodni pokušaj.

Ograničavanje državljanstva po rođenju bio je jedan od glavnih prioriteta u obračunu republikanskog predsjednika s imigracijom, a Bijela kuća posebno je usmjerena na ono što naziva "porođajni turizam", u kojem trudnice strankinje putuju u SAD kako bi rodile.

Nakon neuspjeha na Vrhovnom sudu 30. lipnja, Trump je pozvao Kongres da djeluje, ali se u četvrtak odlučio za izvršne naredbe koje utvrđuju politiku, ali nisu pravno obvezujuće. Sud je rekao da je Trumpov raniji pokušaj ograničavanja državljanstva po rođenju bio neustavan.

Administracija tvrdi da nova direktiva ne spada u granice presude Vrhovnog suda, koja mu dopušta proširenje tko bi se smatrao nepodobnim za državljanstvo po rođenju, uključujući one koji bi došli u svrhu "porođajnog turizma". Te kategorije, navodi se u Trumpovoj naredbi, "ne spadaju pod pravilo državljanstva po rođenju kako je objavio Vrhovni sud".

"Ta praksa porođajnog turizma je, od potpisivanja ove naredbe, ovime zabranjena. To znači da nitko na svijetu više ne smije dobiti vizu za ovu prijevarnu svrhu", rekao je pomoćnik Bijele kuće Stephen Miller na ceremoniji potpisivanja u četvrtak u Ovalnom uredu.

Centar za imigracijske studije, koji podržava niže razine imigracije, procijenio je u analizi iz 2020. da je između 20.000 i 25.000 majki došlo u SAD radi porođajnog turizma u razdoblju od godinu dana između 2016. i 2017.

U SAD-u je 2025. godine bilo 3,6 milijuna rođenih.

Izvršne uredbe također ograničavaju prava djece rođene od stranih državnih službenika u SAD-u i djece osoba koje su klasificirane kao strani neprijatelji.

Uredbe bi također mogle utjecati na osobe rođene na američkim teritorijima, ako Kongres donese predloženi zakon o ukidanju automatskog državljanstva tamo.

Trumpove nove uredbe vjerojatno će biti osporene na sudu.

Odredba 14. amandmana poznata kao Klauzula o državljanstvu kaže: "Sve osobe rođene ili naturalizirane u Sjedinjenim Državama i podložne njihovoj jurisdikciji, građani su Sjedinjenih Država i države u kojoj borave."

Nijedan američki zakon ne zabranjuje izravno porođajni turizam, ali savezni propis proveden 2020. tijekom Trumpovog prvog mandata zabranjuje korištenje privremenih turističkih i poslovnih viza za primarnu svrhu dobivanja američkog državljanstva za novorođenče. Ljudi koji se bave programima porođajnog turizma mogli bi biti procesuirani zbog prijevare ili drugih povezanih zločina.