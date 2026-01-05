Ovaj 92-godišnjak vodit će suđenje Nicolasu Maduru: Ima i povijest s Trumpom

Zarobljeni venezuelski vođa Nicolas Maduro u ponedjeljak će se pojaviti pred sudom u New Yorku. Pripreme za to suđenje zapravo traju već godinama, a optužnica protiv Madura nalazi se pred nadležnim sudom u New Yorku od 2020. godine.

Prema nekoliko podudarnih izvješća američkih medija, već je poznato da će suđenjem predsjedavati savezni sudac Alvin Hellerstein, 92-godišnji pravnik i ortodoksni židov.

Američka državna odvjetnica Pam Bondi najavila je da će Maduro i njegova supruga Cilia Flores "uskoro osjetiti puni gnjev američkoga pravosudnog sustava".

Američka vlada dugo je optuživala Madura da vodi organizaciju za trgovinu drogom poznatu kao Cartel de los Soles. Izvorno to je bio ironičan izraz za Madurove najviše vojne osobe, koje nose značke sa suncima na svojim epoletama. Neki stručnjaci, međutim, sumnjaju da takav kartel uopće postoji. Prema New York Timesu, optužnicu protiv Madura pripremio je tijekom prvog mandata Donalda Trumpa jedan od njegovih povjerenika, Emil Bove. Tijekom predsjedništva Joea Bidena Bove je radio kao odvjetnik, zastupajući, između ostalih, Donalda Trumpa. Nakon Trumpova povratka u Bijelu kuću Bove je imenovan saveznim sucem, piše Spiegel.

Prema optužnici, Madura se tereti za teška savezna kaznena djela, uključujući trgovinu drogom, korupciju u vladi i zločine povezane s terorizmom.

Presude protiv Trumpa

Suca Hellersteina smatra se cijenjenim pravnikom i jedan je od najstarijih aktivnih sudaca u saveznom pravosuđu. Za saveznog suca u New Yorku imenovao ga je 1998. tadašnji demokratski američki predsjednik Bill Clinton.

Izraelski mediji pišu da se radi o ortodoksnom židovu. Navodno je poznat po tome što balansira svoj vjerski način života sa strogim pridržavanjem saveznog zakona. Tijekom svoje karijere naglašavao je da osobni ili vjerski identitet ne igra nikakvu ulogu u donošenju sudskih odluka.

U prošlosti je Alvin Hellerstein često radio na politički osjetljivim slučajevima. Bavio se višemilijunskim isplatama odšteta nakon napada 11. rujna 2001.

Godine 2025. blokirao je odluku Trumpove administracije o deportacijama na ustavnoj osnovi.

Prije nekoliko godina, u takozvanom slučaju "novac za šutnju", Hellerstein je odbacio Trumpove pokušaje da slučaj prebaci iz New Yorka na savezni sud. Isplate pornozvijezdi Stormy Daniels bile su "isključivo osobna stvar predsjednika – zataškavanje neugodnog incidenta", napisao je Hellerstein. Stvar "nema nikakve veze sa službenim dužnostima predsjednika. Ni na koji način ne odražavaju službene odgovornosti predsjednika".

Odvjetnici koji su se pojavili pred Alvinom Hellersteinom opisuju ga kao "strogog, metodičnog i oštrog, a istovremeno beskompromisno pravednog".

Rođen u New Yorku 1933. godine, Hellerstein je stekao preddiplomski i pravni stupanj na Sveučilištu Columbia. Služio je u Korpusu glavnih odvjetnika američke vojske prije nego što je desetljećima radio u privatnoj praksi. Otkad se pridružio saveznom sudu, ostao je ključna osoba u pravosuđu Južnog okruga.