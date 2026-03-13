Mještani na nogama zbog nepodnošljivog smrada: "Primorani smo danima kampirati ispred pogona"

Mještani u Kutjevu blokiraju prilaz kompostani iz koje se danima širi nepodnošljiv smrad. Kompostana koja je počela s radom u studenom prošle godine, mještani govore, predstavlja opasnost i po zdravlje, a mnogi su poslovi, poput vinarstva, pod velikim upitnikom.

Grad Kutjevo, koji od kompostane nema koristi jer je prijavljena u Križevcima, te mještani, slučaj su prijavili državnom inspektoratu, a, govore, u prosvjedu će ustrajati koliko god bude trebalo, dok se problem ne riješi.

"Oni su nastavili sa svojima aktivnostima i mi smo primorani sedam dana kampirati ispred pogona kako bi skrenuili pažnju na sebe i javnosti svoju problematiku izložili i nešto postigli da ovi ljudi i djeca u budućnosti udišu svjež zrak a ne ovo što se događa ispred nas", poručio je Josip Budimir, gradonačelnik Kutjeva.

