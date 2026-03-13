Rat na Bliskom istoku pogodio i domaće uzgajivače, stopiran izvoz stoke: "Bit će jako teško to nadomjestiti, bojim se da..."

Ratni sukob na Bliskom istoku odražava se i na domaću poljoprivredu, posebno na uzgajivače junadi kojima je stopiran izvoz grla u Libanon.

Brod koji je trebao isploviti trenutačno je odgođen i čeka zeleno svjetlo za polazak.

Prošle je godine u Libanon iz Hrvatske izvezeno gotovo četiri milijuna kilograma junica, u vrijednosti većoj od 14 milijuna eura.

Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju kako je riječ o izrazito važnom tržištu za domaće proizvođače.

"Mi smo prije 10-ak dana trebali imati jedan dotovar, brod se trebao tovariti u Raši. Prvenstveno bi se tovario iz bazena Češka-Slovačka-Mađarska i Hrvatska. On je odgođen, ali nije otkazan. On je negdje na vrhu Italije, čeka, vidjet ćemo kako će se dalje situacija razvijati", rekao je Toni Raič, predsjednik udruge Baby Beef.

"Cjenovno, kvalitativno i kvantitativno bit će jako teško to nadomjestiti. Znamo da postoji velika količina junadi u Europi. Bojim se da ćemo vrlo teško pronaći u kratkom vremenu drugi alternativni pravac", poručio je Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.

