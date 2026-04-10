Javnost iznenađena potezom prve dame: "Zašto sada? Zna li ona nešto što mi ne znamo?"

Prvi put Melanija Trump stala je pred novinare i progovorila o osuđenom seksualnom prijestupniku, Jeffrey Epsteinu.

"Laži koje me povezuju sa sramotnim Jeffreyjem Epsteinom moraju prestati danas. Nikada nisam bila prijateljica s Epsteinom. Nikada nisam imala vezu s Epsteinom ili njegovom suradnicom Maxwell. Nisam Epsteinova žrtva. Epstein me nije upoznao s Donaldom Trumpom", rekla je prva dama SAD-a u svom obraćanju.

Prva dama ponavlja da je supruga upoznala slučajno, na njujorškoj zabavi 1998. Kaže da su se poslije s Epsteinom i Maxwell susretali na takvim zabavama, jer su se kretali u istom krugu ljudi, ali za njegove zločine nije znala.

Mnogi su poziv prve dame pozdravili, drugi poručili da je besmislen jer su mnoge žrtve pred Kongresom već svjedočile. I nisu joj samo to zamjerili. Kate Andersen Brower, autorica knjiga o Bijeloj kući istaknula je kako prva dama uvijek govori samo o sebi, a možda bi u ovoj situaciji bilo bolje da se ispričala žrtvama i nije spominjala samo sebe.

"Zna li ona nešto što mi ne znamo, a što će se dogoditi, i želi biti kristalno jasna da s tim nema nikakve veze? To bi bilo logično. Koja je bila prekretnica? O ovome se govori mjesecima i mjesecima i mjesecima. Zašto sada?", komentirala je Andersen Brower.



Šestominutno obraćanje Melanije Trump nije bilo unaprijed najavljeno. Odigralo se na mjestu na kojem je njezin suprug, američki predsjednik, par dana prije govorio o ratu protiv Irana.

"Donald Trump sam tvrdi da ga je govor Melanije Trump o Episteinu iznenadio. Imamo rat između istočnog i zapadnog krila. Ona je u istočnom, on u zapadnom krilu, mislim njihovi uredi", rekao je dopisnik iz Washingtona Ivica Puljić te nadodao kako je njezin cilj bio da obrani svoj ugled.

Puljić napominje kako je važnije ono što nije rekla, a to je njezin muž kojeg se isto povezuje s Episteinovom aferom.

"Prije samo nekoliko dana Trump je zaprijetio iranskom narodu da će uskoro njihova civilizacija biti uništena i da će sami živjeti u paklu. No, u posljednjih 12 sati Trumpov svijet je pod napadom, a njegov privatni život problematičan", zaključio je Puljić.

