MAGA konzervativci Trumpu okreću leđa, ovaj ih brutalno napao: "Oni su gubitnici s niskim IQ-om"

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži Truth social te javno kritizirao konzervativne komentatore te saveznike MAGA pokreta, s kojima je trenutno u sukobu mišljenja oko rata u Iranu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Znam zašto se Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones već godinama bore protiv mene, pogotovo zato što misle da je divno da Iran, država broj jedan u svijetu po sponzoriranju terorizma, ima nuklearno oružje - jer imaju jednu zajedničku stvar: nizak kvocijent inteligencije. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove obitelji to znaju, a i svi ostali to znaju! Pogledajte njihovu prošlost, pogledajte njihov dosadašnji rad. Nemaju ono što je potrebno, i nikada nisu ni imali! Sve su ih izbacili s televizije, izgubili su svoje emisije i više ih nitko ni ne zove na televiziju jer nikoga nije briga za njih, oni su LUĐACI, PROBLEMATIČNI LJUDI i reći će bilo što samo da dobiju malo 'besplatnog' i jeftinog publiciteta.

Sada misle da dobivaju neke 'klikove' zato što imaju trećerazredne podcaste, ali nitko ne govori o njima, a njihovi su stavovi suprotni pokretu MAGA - inače ne bih pobijedio na predsjedničkim izborima TOLIKO UVJERLJIVO. MAGA se slaže sa mnom i upravo je dao CNN-u stopostotnu ocjenu podrške 'TRUMPU', a ne mahnitim budalama poput Tuckera Carlsona, koji nije uspio ni završiti fakultet, bio je slomljen čovjek kad je dobio otkaz na Foxu i od tada više nikada nije bio isti - možda bi trebao potražiti dobrog psihijatra! Ili Megyn Kelly, koja mi je zlobno postavila sada već slavno pitanje: 'Samo Rosie O’Donnell', ili 'Luda' Candace Owens, koja optužuje vrlo cijenjenu prvu damu Francuske da je muškarac, iako to nije, i koja će se, nadam se, dobro naplatiti u sudskom postupku koji je u tijeku.

Zapravo, meni je prva dama Francuske puno ljepša žena od Candace, zapravo, to se ne može ni usporediti! Ili bankrotirani Alex Jones, koji govori neke od najglupljih stvari i izgubio je cijelo svoje bogatstvo, i tako je i trebalo biti, zbog svog užasnog napada na obitelji žrtava pucnjave u Sandy Hooku, kada je suludo tvrdio da je sve bila prevara. Ti takozvani 'komentatori' su GUBITNICI i to će uvijek i ostati! Sada ih lažne vijesti na CNN-u, propali New York Times i svi ostali radikalno lijevi 'mediji' 'slave' i prvi im put u životu daju 'pozitivan' publicitet. Oni nisu MAGA, oni su gubitnici koji se samo pokušavaju prikrpati MAGA-i. Kao predsjednik, mogao bih ih pridobiti na svoju stranu kad god poželim, ali kad zovu, ne uzvraćam im pozive jer sam prezauzet svjetskim i državnim poslovima i, nakon nekoliko puta, oni postanu zločesti, baš kao Marjorie 'Traitor' Brown, ali mene to više ne zanima, jedino me zanima učiniti ono što je ispravno za našu zemlju.

MAGA znači POBJEĐIVATI i imati SNAGU da se Iranu ne dopusti da ima nuklearno oružje. MAGA znači UČINITI AMERIKU OPET VELIKOM, a ti ljudi nemaju pojma kako to učiniti, ALI JA ZNAM, jer SU SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE SADA 'NAJPOPULARNIJA' ZEMLJA BILO GDJE U SVIJETU! Predsjednik DONALD J. TRUMP", napisao je Trump na društvenim mrežama.