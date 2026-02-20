Tajno glasanje: Hamas dobiva novog čelnika, spominju se dva imena

Hamas je pokrenuo izbore za novog privremenog čelnika, potvrdio je za BBC visoki palestinski dužnosnik upoznat s internim procesima unutar te skupine. Glasanje se provodi u pojasu Gaze, na okupiranoj Zapadnoj obali te među članovima Hamasa u inozemstvu.

Ishod izbora mogao bi naznačiti smjer kojim Hamas namjerava krenuti u idućem razdoblju, osobito u trenutku kada Sjedinjene Države i drugi međunarodni posrednici raspravljaju o poslijeratnom upravljanju Gazom, obnovi razorene enklave i budućem statusu naoružanih skupina na tom području.

Izbori se održavaju nakon što je velik dio vrha Hamasa ubijen u izraelskim napadima pokrenutima poslije napada te skupine na Izrael 7. listopada 2023. godine, kada je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba uzeta je za taoce.

Prema izvoru, članovi u Gazi već su tajno glasali, no nije jasno je li proces dovršen i na drugim lokacijama. Novi čelnik, kada bude izabran i službeno objavljen, obnašat će dužnost godinu dana.

Hamas upravlja pojasom Gaze, a posljednjih godina bilježi rast potpore i na Zapadnoj obali, premda su njegove aktivnosti ondje znatno ograničene djelovanjem izraelske vojske i sigurnosnih snaga Palestinske uprave, piše BBC.

Primirje u Gazi, koje su podržale SAD, stupilo je na snagu u listopadu, a pregovori o daljnjim fazama sporazuma još traju. Prema predloženom američkom planu, Hamas ne bi imao nikakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom. Upravljanje bi, nakon provedbe određenih reformi, trebalo biti predano Palestinskoj upravi, koja već upravlja dijelovima Zapadne obale.

U protekloj godini ubijeni su najviši dužnosnici pokreta. Yahya Sinwar, ključni vođa Hamasa u Gazi, ubijen je u listopadu 2024. godine. Politički vođa Ismail Haniyeh ubijen je u srpnju iste godine u napadu u Iranu, dok je vojni zapovjednik Mohammed Deif također ubijen u izraelskom zračnom napadu na Gazu.

Nakon smrti Haniyeha i Sinwara, mjesto glavnog čelnika ostalo je upražnjeno, a pokretom upravlja privremeni odbor sa sjedištem u Kataru, na čijem je čelu Mohammad Darwish.

Prema pravilima Hamasa, vođu bira izborni kolegij od oko 86 članova Općeg vijeća šure, najvišeg tijela pokreta koje predstavlja Gazu, Zapadnu obalu, palestinske zatvorenike u Izraelu te dužnosnike u inozemstvu.

Prema dostupnim informacijama, utrka se ponajprije vodi između dvojice kandidata. Khalil al-Hayya predvodi Hamas u Gazi i smatra se bliskim Sinwaru i Haniyehu. S druge strane, Khaled Meshaal, dugogodišnji čelnik Hamasa u inozemstvu koji je gotovo dva desetljeća bio na čelu pokreta, predstavlja takozvanu “staru gardu”. Meshaal trenutačno živi u Dohi u Kataru.

Iako su se u internim raspravama spominjala i druga imena, službeni uži izbor nije objavljen.

Rat koji je uslijedio nakon napada 7. listopada snažno je utjecao na unutarnju dinamiku Hamasa. Izraelski napadi ubili su brojne visoke dužnosnike i znatno oslabili vojne i političke strukture pokreta, posebno u Gazi, čime je oslabljen i utjecaj tamošnjeg vodstva.

Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, kojim upravlja Hamas, u sukobu je poginulo više od 72.000 ljudi, pri čemu se ne pravi razlika između civila i boraca.

Unutar Hamasa godinama postoji rivalitet između dviju struja. Jedna, koju promatrači često povezuju s Muslimanskim bratstvom i vanjskim vodstvom na čelu s Meshaalom, smatra se pragmatičnijom. Druga, bliža Iranu - ključnom savezniku koji pokretu osigurava financijsku potporu i oružje bila je snažno zastupljena među čelnicima u Gazi, uključujući Sinwara.

Godine 2017., kada je Haniyeh preuzeo politički biro, a Sinwar vodstvo u Gazi, težište odlučivanja pomaknulo se prema tom teritoriju. Međutim, aktualni rat i gubici u vrhu pokreta, čini se, ponovno jačaju utjecaj takozvane “stare garde”.

Prema internim pravilima, političko vodstvo Hamasa sastoji se od 18 članova: po šest iz Gaze, sa Zapadne obale i među zatvorenicima te šest iz inozemstva.

U kontekstu razorene Gaze i promjenjivog političkog okruženja, izbor novog privremenog vođe smatra se ključnim za određivanje strategije Hamasa u suočavanju s rastućim unutarnjim i vanjskim pritiscima u nadolazećoj godini.