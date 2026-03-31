VIDEO Tajne tvornice i kompleksi, Kina vraća zaboravljeni Treći front: "Ovo je jasan znak..."

Raspršene po planinskim cestama Sečuana samo nekoliko sati vožnje od nekih od najprometnijih kineskih gradova, ruševine napuštenog vojnog eksperimenta sablasno su tihe.

Strogo tajne tvornice koje su nekada bile dom tisućama radnika sada su obrasle vegetacijom, obližnja sela, prazna od mladih ljudi koji su nekoć dovođeni iz cijele zemlje kako bi gradili budućnost Kine, oblijepljena su reklamama za slušne aparate i, u jednom slučaju, paketom ponuda za lijesove.

Tvornice na jugozapadu Kine nekoć su bile dio dotad najvećeg projekta industrijske strategije. Pokrenuo ga je Mao Zedong 1964. godine. Ambiciozni nacionalni obrambeni program mobilizirao je 15 milijuna ljudi kako bi ojačali kinesku obranu od mogućnosti napada hladnoratovskog neprijatelja - Sjedinjenih Država ili Sovjetskog Saveza, čiji su odnosi s Kinom postajali sve napetiji. Privukao je više od 200 milijardi juana državnih ulaganja i odvijao se gotovo u potpunosti u tajnosti oko 15 godina, piše The Guardian.

"Treća fronta"

Projekt se zvao Treća fronta. Maova ideja bila je stvoriti treću liniju nacionalnih obrambenih objekata koji su manje izloženi od "prve fronte" tvornica na istočnoj obali Kine i "druge fronte", koja se odnosila na manje gradove u unutrašnjosti iza prve fronte. Projekt Treće fronte smjestio je tvornice u udaljena, planinska područja pokrajine Sečuan, kao i u druge kopnene pokrajine poput Gansua i Ningxije, daleko od dohvata bilo kakvih potencijalnih invazijskih snaga.

U Sečuanu su mnoge tvornice zaštićene prirodnom tvrđavom planinskog lanca Huaying, čiji se vrhovi uzdižu u daljini. Nakon Maove smrti 1976. godine, i kako su se odnosi sa SAD-om zagrijavali, tvornice su postupno napuštane.

Godine 1985. kineski vođa Deng Xiaoping izjavio je: "Neće biti rata velikih razmjera prilično dugo... Nakon analize općih trendova u svijetu i okolišu oko nas, promijenili smo svoje mišljenje da je opasnost od rata neposredna."

Sada, dok se odnosi između Pekinga i Washingtona pogoršavaju, Dengove riječi djeluju neobično. Kina se ponovno okreće svojoj srži Trećeg fronta kako bi izgradila nacionalni obrambeni program sposoban spriječiti bilo kakav američki napad. U nekim područjima vojne snage, Kina je možda već u prednosti. Nedavna izvješća temeljena na satelitskim snimkama pokazuju kako se čini da Kina gradi svoj nuklearni arsenal u blizini starih tvornica.

U srpnju 2024., vodstvo Komunističke partije donijelo je rezoluciju o "razvoju kineskog strateškog zaleđa i osiguravanju rezervnih planova za ključne industrije", što se odnosi na korištenje udaljenih kineskih kopnenih provincija za jačanje otpornosti zemlje na prijetnju invazije ili izolacije od međunarodnih tržišta.

Nacionalna samootpornost

Xi Jinping, najmoćniji kineski vođa od Maoa, stavio je nacionalnu samootpornost u središte svoje ideologije. Godine 1964., godine kada je Mao pokrenuo Treći front, Kina je provela svoje prvo testiranje nuklearnog oružja. Sada se procjenjuje da ima 600 bojevih glava, a američka vlada očekuje da će se taj broj više nego udvostručiti u sljedećem desetljeću. Velik dio tog nuklearnog gomilanja odvija se u udaljenim regijama koje su nekoć bile domaćini Trećeg fronta. Ondje su desetine tisuća znanstvenika i radnika tajno izgradili ono što je američki znanstvenik i direktor Odjela za tehničku obavještajnu službu u Los Alamosu Danny B. Stillman opisao kao "nuklearno carstvo u unutrašnjosti zemlje".

Iako Kina još uvijek troši znatno manje na svoju vojsku nego SAD, razlika se smanjuje. Prema Centru za strateške i međunarodne studije, 2012. godine, kada je Xi preuzeo vlast, kineska obrambena potrošnja iznosila je jednu šestinu američke. Do 2024. ta se brojka povećala na trećinu, na 317,6 milijardi dolara.

"Ono što je drugačije nego prije jest to što je Kina u toliko jačem položaju nego što je bila prije“, kaže Covell Meyskens, kineski povjesničar na Pomorskom poslijediplomskom studiju, sveučilištu koje financira američka mornarica, koji je napisao knjigu o Trećem frontu.

"Pokušavaju izgraditi svoju sposobnost kako bi osigurali da imaju sposobnost drugog udara protiv Sjedinjenih Država. Prije nisu imali sposobnost udara", navodi. Sposobnost drugog udara odnosi se na sposobnost države s nuklearnim oružjem da odgovori na nuklearni napad protuudarom.

U 1960-ima Kina je bila "vrlo siromašna zemlja trećeg svijeta“. Sada, barem u zapadnom Pacifiku, "Kina je ravnopravna. Mogli bi se boriti protiv nas ili da bi pobijedili ili da bi stajali na mjestu", kaže Meyskens.

Ključna razlika između 2026. i 1964. je koliko su isprepletena američka i kineska gospodarstva, nešto što bi u teoriji trebalo smanjiti rizik od izbijanja sukoba. No kako je trgovinski rat doveo do toga da obje strane, posebno Peking, iskorištavaju izvoz vitalnih roba poput rijetkih zemalja, kreatori politika u Pekingu i Washingtonu rade na raspetljavanju svojih lanaca opskrbe, smanjujući međusobnu ovisnost.

Prošlost i budućnost

Milijuni radnika raspoređeni su na udaljena planinska mjesta kako bi pomogli u jačanju kineske obrane.

Jedan čovjek koji još uvijek živi u blizini praznih ruševina tvornice instrumenata Huaguang, koja je proizvodila vojne lasere, kaže da je u njegovom susjedstvu ostalo "vrlo malo" ljudi; većina stanova u oronulim zgradama je prazna. "Devedesetih godina prošlog stoljeća bilo je prosperitetno, puno je ljudi bilo ovdje“, kaže i dodaje: "Ljudi sada imaju više novca, pa svi idu u gradove."

U blizini se nalazi tvornica instrumenata Hongguang, otvorena 1966. godine, izgrađena za proizvodnju borbenih zrakoplova i u njoj je radilo gotovo 2000 radnika. Sada je prekrivena redovima kupusa i uljane repice, koje bere stariji poljoprivrednik koji svoj urod nosi u tradicionalnoj pletenoj košari. Kao da je praćka kineske industrijske ambicije nakratko odnijela lokalno stanovništvo u budućnost, prije nego što su se vratili u sporiji, pastoralni svijet.

Unatoč ogromnim ulaganjima, tvornice su uglavnom napuštene ili transformirane u civilne pogone 1970-ih, kako su se odnosi sa Zapadom zagrijavali. Kina se više nije bojala napada i počela se usredotočivati ​​na gospodarski razvoj. "Zašto biste imali tvornicu automobila u špilji 480 kilometara od bilo kojeg većeg grada? To [nije] imalo nikakvog ekonomskog smisla", kaže Meyskens.

Odraz Maovih snova

Xi je dao prioritet samodostatnosti i veličini na svjetskoj sceni. Njegova retorika odražava Maove snove o tome da Kina postane globalna supersila, ali u vrijeme kada taj san može postati stvarnost. Uvoz kineskog oružja pao je za više od 70% između 2021. i 2025. u usporedbi s prethodnih pet godina, prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu, zahvaljujući povećanim domaćim kapacitetima.

Šest desetljeća kasnije, ideje koje stoje iza Trećeg fronta oživljavaju se, zajedno s, neki se boje, geopolitičkim okruženjem. "Definitivno se vraćamo neprijateljskom. U nekoj smo vrsti hladnog rata", kaže Meyskens i dodaje: "Cilj je održati rat hladnim. Bolje je imati tvornice streljiva koje se raspadaju nego proizvoditi nove zalihe."