Igrač s juga Hrvatske bogatiji za 350 tisuća eura: "Igrao sam brojeve koje sam davno sanjao"

U 37. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 3, 17, 18, 31, 41 – 6, 12, koji su igraču iz Imotskog donijeli dobitak 5 u iznosu od 350.236,20 eura.

Sretni dobitnik ispričao je da Eurojackpot igra redovito i to dva puta tjedno, a baš ove brojeve jednom davno je sanjao. Od tada ih nije mijenjao i s vremenom su postali njegova stalna kombinacija - više navika nego očekivanje da će mu jednoga dana donijeti ovako vrijedan dobitak.

Sretnu vijest saznao je provjerom rezultata na internetu, a reakcija je, kako kaže, bila mirna i staložena.

"Iznenadio me dobitak, dakako, ali ja ostao sam opušten i miran kao da se ništa posebno nije dogodilo", rekao je dobitnik. Tako nitko od njegovih bližnjih nije mogao naslutiti da je osvojio više od 350 tisuća eura, a on je zasad vijesti o dobitku podijelio samo sa suprugom, s kojom je već razgovarao o planovima za budućnost. Najveći dio osvojenog iznosa želi usmjeriti prema obitelji, a posebno ga veseli što će dio dobitka moći podijeliti među svoje četvero odrasle djece.

"Najveće zadovoljstvo mi je kada mogu pomoći svojoj obitelji. To mi je važnije od svega", podijelio je dobitnik.

Iako mu je Eurojackpot donio velik razlog za veselje, dobitnik iz Imotskog sreću ne mjeri samo osvojenim iznosom. Za njega je sreća nešto što se gradi kroz život - poštenjem, pravednošću i dobrim odnosima s ljudima. S tom mišlju drugim igračima poručuje da budu dobri ljudi i da se nadaju dobru.

A svoju sreću igrači Eurojackpota mogu potražiti u sljedećem izvlačenju koje se igra sutra za jackpot u iznosu od 35.000.000,00 eura, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.