Policija objavila detalje: Poznato kako je došlo do nesreće s četvero poginulih

Završen je očevid teške prometne nesreće na virovitičkoj sjevernoj obilaznici u kojoj su poginule četiri osobe. Policija je objavila da je došlo do frontalnog sudara te da je peta putnica teško ozlijeđena.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 12:25 na državnoj cesti DC538. Utvrđeno je da je 44-godišnji vozač osobnog automobila virovitičkih registarskih oznaka, koji se kretao iz smjera Lipovca prema Breziku, krenuo pretjecati osobni automobil austrijskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 45-godišnjak te još jedan automobil koji je bio ispred njega.

No vozač nije procijenio brzinu kretanja i udaljenost potrebnu za pretjecanje te se prednjim krajem zabio u automobil zagrebačkih registarskih oznaka koji je dolazio iz suprotnog smjera, a kojim je upravljao 47-godišnjak.

Prometna nesreća kod Virovitice - 3 Foto: Informativni centar Virovitica

Od siline udara vozilo zagrebačkih registarskih oznaka odbačeno je u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se prevrnulo na krov i zaustavilo. Vozilo virovitičkih registarskih oznaka zarotiralo se te se zaustavilo na prometnoj traci.

Na mjestu događaja smrtno su stradali 47-godišnji vozač i 45-godišnja putnica iz vozila zagrebačkih registarskih oznaka.

U helikopteru hitne medicinske službe, također na mjestu događaja uslijed zadobivenih ozljeda, preminuo je 66-godišnji putnik iz vozila virovitičkih registarskih oznaka. 44-godišnji vozač preminuo je u Općoj bolnici Virovitica.

Prometna nesreća kod Virovitice - 1 Foto: Informativni centar Virovitica

Teške tjelesne ozljede ustanovljene su 69-godišnjoj putnici iz vozila virovitičkih registarskih oznaka te joj je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Virovitica, gdje je i zadržana na liječenju.

Prometna nesreća kod Virovitice - 2 Foto: Informativni centar Virovitica

Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, uz pomoć policijskih službenika. Zbog provođenja očevida promet državnom cestom DC538 bio je zatvoren od 12:20 do 17:35 te se odvijao obilaznim pravcima. Kriminalističko se istraživanje nastavlja.

Policija poslala upozorenje

"Sedam smrtno stradalih osoba u prometu u samo deset dana ozbiljno upozorava na potrebu veće odgovornosti i opreza svih sudionika u prometu. Ova prometna nesreća još jednom pokazuje koliko posljedice nepropisnih i rizičnih ponašanja u prometu mogu biti tragične. U samo jednom trenutku neoprezna odluka može dovesti do tragedije", objavila je PU virovitičko-podravska.



Policija je pozvala vozače da prije poduzimanja radnji poput pretjecanja, koje je jedna od najsloženijih i najopasnijih radnji u prometu, procijene sve okolnosti na cesti, poštuju prometne propise te vožnju prilagode uvjetima i stanju kolnika. Posebno apeliraju na strpljenje i odgovorno ponašanje za upravljačem.



"Pozivamo i ostale sudionike u prometu da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama kako bi se spriječile nove tragedije i sačuvali ljudski životi", poručili su.