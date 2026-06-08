Prevrnula se cisterna na autocesti, promet prekinut u oba smjera

Zbog prevrtanja cisterne, na 35. kilometru autoceste A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, prekinut je promet u oba smjera, a prema trenutačnim informacijama, riječ je o cisterni koja je prevozila plin, ozlijeđenih nema, kao ni opasnosti od požara.

Kako je Hini rekla policijska službenica za odnose javnošću Policijske uprave varaždinske Petra Bosilj, policija je oko 5:15 primila dojavu Županijskog centra 112 da se prevrnula cisterna na autocesti A4 između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice.

"Oko 5:30 je bila autocesta zatvorena za oba smjera, a povremeno znaju pustiti prema Zagrebu samo jedan trak i trenutno vatrogasci saniraju mjesto događaja. Nema ozlijeđenih osoba, izgleda da je riječ o plinu, ali nema opasnosti”, kazala je Bosilj.

Prema trenutačnim informacijama, na terenu su vatrogasci DVD-ova Kneginec i Varaždinske Toplice.