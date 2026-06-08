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VIDEO Šokirali i policiju: Evo kakvo su "vozilo" zaustavili u centru grada

Piše J. M., 08. lipnja 2026. @ 14:05 komentari
Intervencija u Bratislavi
Intervencija u Bratislavi Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj
Mladiće su zaustavili odmah do zgrade ravnateljstva policije, a daljnja im je vožnja, očekivano, zabranjena.
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