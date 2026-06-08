VIDEO Šokirali i policiju: Evo kakvo su "vozilo" zaustavili u centru grada

Bratislavski prometni policajci nisu vjerovali svojim očima kad su se na cesti u središtu grada mimoišli s, doslovce, kaučem na kotačima. Imao je čak i registarske tablice.

Naime, patrola je u subotu poslije 23:45 u Špitálskoj ulici, iz smjera Trga Slovačkog narodnog ustanka prema zgradi Krajskog ravnateljstva policije, intervenirala zbog mladića koji su kao prijevozno sredstvo odabrali kauč koji su pričvrstili na električne romobile.

Prema navodima policije, zaustavili su dvojicu mladića u dobi od 22 i 23 godine tik do zgrade ravnateljstva policije. U priopćenju su istaknuli da su svojim ponašanjem ugrožavali sebe i druge sudionike u prometu te su time počinili prekršaj.

Na licu mjesta izrečena im je novčana kazna te su morali rastaviti improvizirano prijevozno sredstvo. Daljnja im je vožnja, naravno, zabranjena.