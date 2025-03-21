Vlasnik je preminuo, a nema nasljednika: "Oni se toga ne mogu odreći"

Nasljedno pravo stječe se u trenutku ostaviteljeve smrti, na temelju zakona ili oporuke. Toga se prava osoba može i odreći. Ako ostavitelj nije ostavio oporuku, nasljeđuju ga njegovi zakonski nasljednici po nasljednim redovima. Pravilo kaže da onaj najbliži red isključuje mogućnost nasljeđivanja osoba iz daljnjih redova.

Oni se ne mogu odreći

Ako preminula osoba nije imala nasljednika (niti zakonskog niti oporučnog), tada nekretnina, odnosno imovina, prelazi u vlasništvo općine ili grada, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći.

Što je ošasna imovina?

Ostavina koja sukladno odredbama Zakona prelazi na općinu odnosno grad predstavlja ošasnu imovinu. Ošasna ili kaduktna imovina je imovina bez nasljednika, odnosno pod tim nazivom definiramo ostavinu koja nema nasljednika i u čijem slučaju sva ostavina prelazi na općinu ili grad, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici.

Ostaviteljeve nekretnine i s njima izjednačena prava u slučaju da nemaju nasljednika ili ih se nasljednik odrekao prelaze na općinu odnosno grad na čijem se području nalaze, a pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti imao prebivalište odnosno boravište na području RH, to jest gdje je bio upisan u knjigu državljana RH.

Zakon je odredio i da općine odnosno gradovi na koje je prešla ošasna imovina ne odgovaraju ostaviteljevim vjerovnicima za tražbine na cjelokupnoj svojoj imovini, već samo u visini vrijednosti naslijeđene imovine. Međutim, postupak prijenosa i upisa nasljedstva na grad ili općinu uključuje i dodatne troškove, kao što su naknada javnim bilježnicima, troškovi odvjetničkih usluga, troškova procjenitelja. Takvi dodatni troškovi nisu preuzeti kao obveze uz nasljedstvo te ih općina odnosno grad moraju podmiriti iz svojih sredstava.

