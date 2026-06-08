Stiže nova promjena vremena: Upaljeni meteoalarmi, prijeti grmljavinsko nevrijeme

Već se u ponedjeljak, nakon sunčanog i vrlo toplog prvog dijela dana, u drugom dijelu dana očekuje jači razvoj oblaka, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, gdje je moguć pokoji pljusak s grmljavinom.
U utorak će kiše biti nešto više, a jači razvoj oblaka očekuje se u unutrašnjosti kasno poslijepodne i navečer, gdje su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, posebice u središnjim predjelima.
MeteoalarmFoto:
DHMZ
Navečer su u središnjim krajevima mogući jaki udari sjevernog i sjeveroistočnog vjetra.
Značajnija promjena vremena očekuje se u srijedu, kada je zbog očekivanog jačeg grmljavinskog nevremena za četiri regije upaljen meteoalarm, a vrijeme može biti opasno zbog obilnih oborina i jakog vjetra.
MeteoalarmFoto:
DHMZ
Temperature će najviše ići do 30 stupnjeva, dok će tijekom kišnih razdoblja biti znatno niže.