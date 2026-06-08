Stiže nova promjena vremena: Upaljeni meteoalarmi, prijeti grmljavinsko nevrijeme

Pred nama je još jedan tjedan u kojem će se izmjenjivati sunčano i vruće s grmljavinskim pljuskovima i padom temperature.

Već se u ponedjeljak, nakon sunčanog i vrlo toplog prvog dijela dana, u drugom dijelu dana očekuje jači razvoj oblaka, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, gdje je moguć pokoji pljusak s grmljavinom.

U utorak će kiše biti nešto više, a jači razvoj oblaka očekuje se u unutrašnjosti kasno poslijepodne i navečer, gdje su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, posebice u središnjim predjelima.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Navečer su u središnjim krajevima mogući jaki udari sjevernog i sjeveroistočnog vjetra.

Značajnija promjena vremena očekuje se u srijedu, kada je zbog očekivanog jačeg grmljavinskog nevremena za četiri regije upaljen meteoalarm, a vrijeme može biti opasno zbog obilnih oborina i jakog vjetra.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Temperature će najviše ići do 30 stupnjeva, dok će tijekom kišnih razdoblja biti znatno niže.