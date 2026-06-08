Iran odgovorio na napad, izraelska vojska poslala upozorenje: "Stiže još projektila"

FOTO Projektil se zabio u zemlju Projektil je pao na tlo i zabio se u zemlju na rubnom području Jerihona, grada na Zapadnoj obali.

Izrael očekuje novi napad Izraelska vojska objavila je da je otkrila da je Iran lansirao balističke projektile koji bi uskoro trebali stići do Izraela, zbog čega se očekuje da će se uskoro oglasiti sirene za uzbunu.

FOTO Izrael presreo projektil Izraelska je vojska iznad Jeruzalema presrela iranski projektil.

Rast cijena nafte Cijena nafte Brent, glavne referentne cijene za Europu, Afriku i velik dio svjetske trgovine naftom, porasla je nakon novih napada na Bliskom istoku. Popela se na na oko 97 dolara po barelu, a američka referentna nafta WTI narasla je na 94 dolara.

Pad krhotina projektila Više kuća u naselju na Zapadnoj obali oštećeno je nakon pada krhotine iranske rakete.

Reakcija Europe Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas pozvala je na smirivanje situacije nakon što su Iran i Izrael razmijenili napade, čime je stavljeno na kušnju krhko primirje. "Tijekom noći ponovo smo svjedočili eskalaciji. Mislim da regiji nije potrebna daljnja eskalacija, već da se sjedne za pregovarački stol i postigne dogovor", poručila je.

Iranski odgovor Nakon izraelskih napada na Iran iznad Jeruzalema odjeknulo je više eksplozija. Izraelska vojska priopćila je da je identificirala projektile lansirane iz Irana te da radi na presretanju prijetnje.