Iran odgovorio na napad, izraelska vojska poslala upozorenje: "Stiže još projektila"

FOTO Projektil se zabio u zemlju
Projektil je pao na tlo i zabio se u zemlju na rubnom području Jerihona, grada na Zapadnoj obali.
Izrael očekuje novi napad
Izraelska vojska objavila je da je otkrila da je Iran lansirao balističke projektile koji bi uskoro trebali stići do Izraela, zbog čega se očekuje da će se uskoro oglasiti sirene za uzbunu.
FOTO Izrael presreo projektil
Izraelska je vojska iznad Jeruzalema presrela iranski projektil.
Rast cijena nafte
Cijena nafte Brent, glavne referentne cijene za Europu, Afriku i velik dio svjetske trgovine naftom, porasla je nakon novih napada na Bliskom istoku. Popela se na na oko 97 dolara po barelu, a američka referentna nafta WTI narasla je na 94 dolara.
Pad krhotina projektila
Više kuća u naselju na Zapadnoj obali oštećeno je nakon pada krhotine iranske rakete.
Reakcija Europe
Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas pozvala je na smirivanje situacije nakon što su Iran i Izrael razmijenili napade, čime je stavljeno na kušnju krhko primirje.
"Tijekom noći ponovo smo svjedočili eskalaciji. Mislim da regiji nije potrebna daljnja eskalacija, već da se sjedne za pregovarački stol i postigne dogovor", poručila je.
Iranski odgovor
Nakon izraelskih napada na Iran iznad Jeruzalema odjeknulo je više eksplozija. Izraelska vojska priopćila je da je identificirala projektile lansirane iz Irana te da radi na presretanju prijetnje.
Izraelski napad na Iran
Izrael je rano ujutro izveo zračne napade na središnji i zapadni Iran, što je prema izraelskim tvrdnjama bio odgovor na raketnu paljbu iz Teherana.
Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu. Svjedok u Teheranu izjavio je da je čuo barem jednu snažnu eksploziju zapadno od glavnog grada zemlje.
Iran je nakon izraelskog napada zatvorio zračni prostor oko međunarodne zračne luke u Teheranu, glavne zračne luke u zemlji.