Udruga Franak prijavila petero sudaca Vrhovnog suda, tvrdi da su prekršili zakon

Udruga Franak otvorenim je pismom od predsjednice Vrhovnog suda zatražila pokretanje stegovnog postupka protiv peteročlanog sudskog vijeća koje je donijelo odluku o kreditima s promjenjivim kamatnim stopama, tvrdeći da je presuda suprotna dosadašnjoj sudskoj praksi.

Iz Udruge Franak navode da je vijeće Vrhovnog suda 20. svibnja u spornom predmetu presudilo drugačije nego u ranijim odlukama istog suda iz 2023. i 2025. godine, u kojima je utvrđeno da su ništetne ugovorne odredbe koje bankama omogućuju jednostranu promjenu kamatnih stopa u kreditnim ugovorima s obrtnicima.

Udruga je zahtjev za stegovni postupak usmjerila protiv sudskog vijeća koje su činili predsjednik vijeća Ante Perkušić, sutkinja izvjestiteljica Nera Radas te članovi vijeća Đuro Sessa, Goranka Barać-Ručević i Mirjana Magud.

Prema udruzi, vijeće je odstupilo od ustaljene sudske prakse bez poštivanja zakonske procedure. Tvrde da je, u slučaju namjere promjene postojeće sudske prakse, predmet trebao biti upućen proširenom vijeću Vrhovnog suda, kako predviđa Zakon o parničnom postupku.

Također ističu da je osporena odluka u suprotnosti s presudama Visokog trgovačkog suda u sličnim sporovima protiv iste banke, Addiko banke, u kojima su odredbe o jednostranoj promjeni kamatnih stopa proglašene ništetnima te su dosuđena obeštećenja oštećenim klijentima.

Zbog navodnog kršenja sudske prakse, procesnih pravila i dugotrajnog odlučivanja o predmetu, koji je na odluku čekao četiri godine, Udruga Franak od predsjednice Vrhovnog suda traži pokretanje stegovnog postupka protiv članova sudskog vijeća te obavijest o poduzetim mjerama.