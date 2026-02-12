FOTO "Ubili ste mi sina! Nećemo vam oprostiti": Obitelji poginulih napale vlasnike bara smrti, situacija je eskalirala

Ožalošćeni članovi obitelji žrtava požara u švicarskom noćnom klubu napali su vlasnike objekta ispred tužiteljstva, optužujući ih za smrt svoje djece.

Jacques i Jessica Moretti stigli su u četvrtak ujutro u ured tužitelja u Sionu na četvrti dan ispitivanja u sklopu istrage o požaru u noćnom klubu Le Constellation, u kojem je 1. siječnja u Crans-Montani poginula 41 osoba, a 115 ih je ozlijeđeno.

Na ulazu u zgradu dočekale su ih deseci ožalošćenih članova obitelji, od kojih su neki nosili odjeću s fotografijama svojih najmilijih koji su poginuli u nesreći. Par, koji je pod sudskim nadzorom, kroz okupljene je prolazio uz pratnju policajca i odvjetnika.

Obitelji poginulih napale vlasnike švicarskog kluba Foto: Afp

Obitelji poginulih napale vlasnike švicarskog kluba Foto: Afp

"Bila je to prava rulja. Morettiji su imali minimalnu zaštitu kada je eruptirao bijes rodbine. Svi su jurnuli prema njima, pritisnuli ih uza zid zgrade i onemogućili im prolaz", rekao je novinar koji je pratio događaj.

Jedan roditelj kroz suze je vikao: "Ubili ste mog sina, ubili ste 40 ljudi, platit ćete za ovo."

Jessica Moretti (40) djelovala je potreseno dok je prolazila kroz masu, a brat 17-godišnje žrtve Trystana navodno ju je pokušao udariti nogom nakon što je od nje tražio da ga pogleda u oči, prenosi Daily Mail.

Trystanova majka Vinciane Stucky poručila je: "Nećemo oprostiti niti zaboraviti." Njegov otac Christian Podoux dodao je: "Želim da Jessica Moretti zna koliko je ovo pogodilo očeve, majke, braću i sestre. Ona se distancirala i napustila klub, dok su drugi, mladi ljudi, pomagali."

Vlasnici kluba pod istragom su zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja. Ako budu optuženi i proglašeni krivima, prijeti im do 20 godina zatvora.

Morettijevi odgovornost prebacuju na konobaricu Cyane Panine (24), koja je također poginula u požaru. Tvrde da je tijekom promotivnog nastupa s bocama šampanjca i zapaljenim prskalicama zapalila strop podruma prekriven pjenom.

Jacques i Jessica Moretti Foto: Afp

Obitelj preminule konobarice, uz potporu svjedoka koji su preživjeli požar, odbacuje te tvrdnje. Njihova odvjetnica Sophie Haenni tvrdi da je Cyane postupala po nalogu nadređenih te da nije bila upozorena na opasnosti niti je prošla sigurnosnu obuku.

Većina poginulih bili su tinejdžeri. Među žrtvama i ozlijeđenima nalaze se državljani 19 zemalja, uključujući devet Francuza i šest Talijana.

Državno odvjetništvo priopćilo je da je izdano oko 50 naloga i rješenja te da je do sada održano više od deset saslušanja, a 263 oštećenika zastupaju 74 odvjetnika.